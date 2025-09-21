Redes criminales usan TikTok y Facebook para crear caravanas falsas: así terminan sancionados los migrantes

Suscríbete a nuestros canales

“Los migrantes deben tener mucho cuidado con la desinformación en redes sociales, porque podría costarles no solo dinero, sino también la libertad”, advirtió Robert B. Domínguez, sub jefe interino de operaciones de la Patrulla Fronteriza, al denunciar cómo redes criminales difunden fake news sobre caravanas y rutas hacia Estados Unidos.

Domínguez explicó que miles de personas en México y Centroamérica reciben a diario información falsa en WhatsApp, Facebook y TikTok, con videos antiguos que prometen cruces “seguros” o cambios migratorios inexistentes.

“Hemos visto que estos grupos operan como un negocio: cobran por rutas que no existen y servicios fraudulentos, exponiendo a los migrantes a consecuencias legales mucho más graves”, señaló.

El vínculo entre desinformación y delitos federales

El funcionario alertó que las caravanas que se organizan a través de redes sociales suelen ser manipuladas por organizaciones criminales transnacionales.

Estas, además de estafar económicamente a los migrantes, podrían tener nexos con redes catalogadas como terroristas por Estados Unidos.

Esto significa que pagar a un coyote o a un grupo criminal que organice caravanas falsas puede derivar en cargos de terrorismo contra los migrantes, además de sanciones migratorias tradicionales.

“Si usted sabe que está pagando a una organización vinculada con terrorismo, puede enfrentar prisión inmediata por apoyar actividades terroristas”, advirtió Domínguez.

Las multas por intentos de cruce irregular oscilan entre 250 y 5,000 dólares, además de prohibiciones de reingreso de hasta 10 años. Para reincidentes, las penas de cárcel pueden aumentar a dos años.

Cómo evitar caer en las fake news de caravanas

La Patrulla Fronteriza instó a los migrantes a desconfiar de mensajes virales en redes sociales, especialmente los que prometen aperturas de frontera, permisos colectivos o rutas seguras.

“Las verdaderas disposiciones migratorias solo se publican en los sitios oficiales del Gobierno de Estados Unidos, no en TikTok ni en cadenas de WhatsApp”, reiteró el funcionario.

Domínguez adelantó que la Patrulla Fronteriza refuerza operativos en zonas de alto riesgo con más de 3,000 agentes adicionales y nueva tecnología, para detectar tanto a traficantes como a los migrantes que caigan en estas redes.

“El mensaje es claro: creer en estas fake news de caravanas no solo es un error, es un riesgo de cárcel y deportación”, concluyó Domínguez.

