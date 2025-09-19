Estudiantes crean una app para inmigrantes mexicanos: ayuda a tramitar beneficios gubernamentales

Suscríbete a nuestros canales

La conjunción de esfuerzos entre la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) y el Cozcyt permitió la creación de una aplicación para la comunidad migrante.

Dicha app busca acercar programas, trámites y servicios oficiales a las y los migrantes zacatecanos que residen fuera del país.

El desarrollo de la aplicación es obra de estudiantes y docentes de Ingeniería de Software de la UAZ.

Sezami Contigo

La app está disponible para dispositivos Android e iOS, una de sus principales funciones es el sistema de notificaciones, que permite a los usuarios recibir avisos importantes, incluso sin conexión a internet.

El objetivo de la aplicación es garantizar una comunicación eficaz y brindar acceso directo a programas, la aplicación tiene como finalidad que la información oficial llegue de manera rápida.

El equipo desarrollador estuvo coordinado por Julieta G. Rodríguez Ruiz, docente de la UAZ. Alejandro Mauricio González fue el encargado de la dirección técnica.

El equipo estuvo conformado por estudiantes de la misma carrera, entre ellos:

Alejandro Mauricio González , encargado de la dirección técnica.

, encargado de la dirección técnica. Jan Carlos Dehuma Ramírez , responsable de la integración del sistema web.

, responsable de la integración del sistema web. José Emmanuel Sandoval Sánchez , desarrollador de la versión Android.

, desarrollador de la versión Android. Elías Dávila Torres , especialista en notificaciones y adaptación para iOS.

, especialista en notificaciones y adaptación para iOS. Arturo Yared Elizondo Regino, diseñador y programador de la interfaz web.

Esta innovación con impacto social combina accesibilidad, autonomía y escalabilidad, asegurando que la información llegue de manera oficial, rápida y confiable a la comunidad zacatecana, según informó conexión migrantes.

