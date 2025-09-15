Acuerdo entre EEUU y China por TikTok: esto anunció el gobierno de Trump

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 15 de septiembre, las negociaciones comerciales entre dos potencias económicas, China y EEUU, llegan a su punto crucial en Madrid.

Lo que en un inicio se planteó como un debate sobre aranceles y controles de exportación, se transformó en un tenso pulso por el destino de una de las plataformas digitales más influyentes del momento, informó EFE.

De acuerdo con la agencia, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, tuvieron una reunión reciente para concretar el futuro de TikTok.

¿Qué acordaron EEUU y China?

Bessent y Jamieson Greer confirmaron el logro de un pacto con el gigante asiático.

Aunque los detalles del acuerdo se mantuvieron bajo estricto secreto, los funcionarios aseguraron que el consenso alcanzado respeta las preocupaciones de seguridad de Washington sin dejar de ser equitativo para Pekín.

Además, en un mensaje en su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó la noticia de un acuerdo para una "cierta empresa".

"¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!", escribió.

El presidente, quien en su primer mandato mostró una postura crítica hacia la aplicación, ahora defiende su uso como un canal para conectar con el electorado más joven.

Este cambio de postura sugiere una revaluación estratégica, en la que la popularidad de la plataforma parece haber superado las preocupaciones iniciales sobre la seguridad de los datos.

Un camino de futuras negociaciones

Este acuerdo es el resultado de la cuarta ronda de negociaciones comerciales en Madrid, un encuentro que cobró especial relevancia al aproximarse la fecha límite para que TikTok dejara de operar en EEUU.

Anteriormente, las tensiones se habían suavizado con una tregua arancelaria en agosto, la cual suspendió nuevos gravámenes y redujo los ya existentes.

Para sellar el acuerdo y fortalecer los lazos, se programó una llamada telefónica entre el presidente Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, para el próximo viernes.

Este diálogo es un indicio más del progreso en las relaciones bilaterales, las cuales, según palabras del propio Trump, “siguen siendo muy fuertes”.

El dilema de TikTok en EEUU

A medida que el reloj avanzaba hacia el plazo final, el futuro de la aplicación se mantuvo en la cuerda floja.

Trump había dejado claro que la decisión estaba en manos de China. La posibilidad de que la plataforma “muriera” o sobreviviera dependía del resultado de las negociaciones, en las que el gigante tecnológico ByteDance se enfrentaba al ultimátum de vender la aplicación o verla desaparecer del mercado estadounidense.

Ahora, las nuevas negociaciones podrían pintar una perspectiva diferente.

