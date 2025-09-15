¿Cambio de reglas? Trump sorprende con anuncio sobre trabajadores extranjeros en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las empresas extranjeras deben tener la posibilidad de traer a sus empleados expertos a Estados Unidos por un tiempo limitado para capacitar a trabajadores locales. Esta declaración responde a un incidente migratorio reciente que generó controversia en el ámbito empresarial y laboral.

Trump enfatizó en sus redes sociales que no pretende desalentar ni asustar a inversores extranjeros, sino promover un ambiente donde las inversiones extranjeras se complementen con la transferencia de conocimientos técnicos. Considera fundamental que el personal especializado pueda enseñar y entrenar a la mano de obra local en la producción de bienes que requieren alta complejidad tecnológica.

Impacto de la redada migratoria en la relación con empresas extranjeras

El planteamiento del mandatario surge luego de una redada en una planta de Hyundai donde 475 trabajadores fueron detenidos, incluyendo 316 surcoreanos que ya regresaron a su país. Esta acción fue considerada la mayor redada migratoria en un lugar de trabajo durante la actual administración y generó inquietudes sobre la confianza de los inversionistas.

Reacciones de Corea del Sur y defensa de la política migratoria

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, afirmó que el operativo afectó la confianza de sus empresas para invertir en Estados Unidos. Por su parte, la cancillería surcoreana manifestó que Trump solicitó a sus funcionarios alentar a los trabajadores a permanecer en territorio estadounidense. Sin mencionar directamente el incidente, el presidente defendió la necesidad de permitir la entrada temporal de empleados extranjeros para asegurar la viabilidad de inversiones masivas.

En su mensaje, Trump destacó que Estados Unidos necesita aprender o reaprender a fabricar productos de alta tecnología como chips, semiconductores, barcos y trenes, y concluyó indicando que el país está dispuesto a asumir ese aprendizaje para superar a otros países en esas áreas en el futuro cercano.

