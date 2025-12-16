En video: famoso cantante se electrocuta en pleno concierto en Perú

Suscríbete a nuestros canales

El vocalista de la banda peruana Mi Mejor Amigo Scott, Carlos Suárez, sufrió una angustiante descarga eléctrica en pleno escenario de un concierto en Lima, Perú.

El incidente, cuyo video se difundió en redes sociales, dejó al cantante con quemaduras y paralizado por breves segundos, generando alarma entre los asistentes.

Accidente

El incidente ocurrió cuando Carlos Suárez subió al escenario e intentó agarrar el micrófono, estel se quedó pegado a su cuello, provocando gritos y su caída al piso.

Según lo declarado por el propio vocalista, hubo un "pequeño percance con el amplificador" y "problemas con la corriente", que no fueron corregidos a tiempo.

Tras caer al suelo e inmovilizarse brevemente, fue trasladado de urgencia a un hospital de Lima.

Estado de salud del cantante

Horas después del accidente, Carlos Suárez reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y explicar el suceso:

El cantante informó que se encuentra estable y que, a pesar de la gravedad de la descarga, no sufrió consecuencias fatales ni complicaciones en su cuerpo.

Confirmó tener quemaduras en el cuello, generadas en el momento en que el micrófono cayó y continuó electrocutándolo en el suelo.

"Sufrí una descarga eléctrica que casi termina con consecuencias fatales… Me alegra decirles que estoy bien, estoy estable," afirmó Suárez.

