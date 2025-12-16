En imágenes: así luce el Cristo Redentor rodeado por un alucinante mar de nubes en Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Una vista espectacular e inusual de la icónica estatua del Cristo Redentor en Brasil se volvió viral en las redes sociales durante la segunda semana de diciembre. La estatua, ubicada en la cima del monte Corcovado, fue captada en fotografías y videos pareciendo "flotar" literalmente sobre un denso mar de nubes.

Este fenómeno meteorológico, aunque es natural, es poco común de presenciar y se enfocó con total claridad en un momento exacto, por lo que la imagen generó miles de interacciones y despertó la admiración de millones de usuarios, quienes compartieron rápidamente la impresionante postal de la ciudad amazónica.

Cristo Redentor: más que un simple monumento

El Cristo Redentor es un monumento emblemático reconocido mundialmente. Se trata de una estatua de estilo Art Déco que representa a Jesucristo con los brazos abiertos. Se erige como un símbolo global del cristianismo y es una de las "nuevas siete maravillas del mundo moderno".

Con 38 metros de altura, incluyendo su pedestal, la estatua domina el paisaje de Río de Janeiro desde el monte Corcovado.

La estatua fue inaugurada en el año 1931. Su construcción fue posible gracias a donaciones brasileñas. El monumento simboliza la fe, la acogida y la paz, tanto para los residentes como para los turistas que la visitan.

La ubicación del Cristo Redentor ofrece vistas panorámicas espectaculares de la ciudad, consolidándolo como una parada obligatoria para cualquier visitante de Río de Janeiro y un punto donde se obtienen algunas de las mejores fotografías.

