¡Oficial! la RAE acepta más de 300 palabras nuevas: mira las más extrañas y sus significados

La Real Academia Española (RAE) dio a conocer ayer 15 de diciembre una actualización preliminar del Diccionario de la Lengua Española que sirve como anticipo de la edición 2025.

Este trabajo, desarrollado junto a las academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española, muestra cómo evoluciona el idioma a partir del uso real de los hablantes.

Cabe destacar que el contenido ya puede consultarse en la versión digital del Diccionario y adelanta cambios que se consolidarán en la próxima edición impresa. Además, se conoció a través del medio Marca que la nueva versión digital 23.8.1 del texto incluye más de 300 novedades.

Nuevas palabras que reflejan la realidad actual

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de términos que han ganado presencia en la vida cotidiana, la tecnología y el debate social. La RAE explicó que estas palabras cumplen con criterios de uso sostenido y comprensión general. Algunas de las voces que destacan en esta actualización son:

turismofobia y eurofobia

bioterrorismo y microteatro

streaming, gif y tetris

milenial, prémium y loguearse

El avance del Diccionario RAE también distingue entre extranjerismos crudos y palabras ya adaptadas al español. Los primeros aparecen en cursiva, ya que mantienen su forma original, mientras que otros términos adoptan una grafía castellanizada.

Un ejemplo relevante es okey, que se incluye como expresión válida de aprobación o consentimiento dentro del español normativo.

Definiciones precisas y lenguaje neutral

La RAE reafirmó que las definiciones incluidas en esta actualización mantienen un enfoque descriptivo y neutral. Conceptos como neolengua, resignificar y sentimentalizar se explican de forma clara, sin juicios de valor.

Además, algunas entradas amplían su significado para reflejar mejor el uso social actual, como ocurre con palabras relacionadas con fenómenos culturales y expresiones populares.

Otra de las novedades del Diccionario RAE es la inclusión de acepciones propias del lenguaje coloquial. Términos como brutal ahora también se asocian a algo excelente o admirable, mientras que expresiones populares se integran formalmente al registro académico.

Algunas de las nuevas palabras de la RAE y su significado

Con información del medio digital El Mundo, se pueden apreciar ciertas palabras nuevas de la versión 23.8.1 de la RAE y sus significados:

