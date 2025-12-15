Mega estrenos del cine para el 2026: cartelera y fechas confirmadas que no te puedes perder

Suscríbete a nuestros canales

El año 2026 se perfila como un calendario cinematográfico explosivo, cargado de regresos esperados, continuaciones de sagas legendarias y el sello de grandes directores de la industria.

Los estudios de Hollywood, han confirmando una serie de títulos que buscan reconquistar por completo las salas de cine, prometiendo acción, fantasía, drama y mucha nostalgia.

Desde el universo de superhéroes de Marvel y DC, hasta las animaciones más queridas de Disney y Pixar, pasando por los thrillers de autor y los grandes proyectos épicos, la oferta para el público es inmensa y variada.

Estrenos destacados de Hollywood

Hamnet

La película narra la poderosa historia de amor entre William Shakespeare y su esposa Agnes, y cómo la trágica pérdida de su hijo Hamnet inspiró la creación de su obra maestra, Hamlet.

Fecha de estreno: 23 de enero de 2026.

Director: Chloé Zhao (ganadora del Oscar por Nomadland).

Marzo: El Exorcista

Es una nueva película dentro del universo de terror clásico, aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto. Se espera una visión fresca del género por parte de uno de sus maestros.

Fecha de estreno: 13 de marzo de 2026.

Director: Mike Flanagan (conocido por La Maldición de Hill House).

Abril: Super Mario Bros. 2: La Película

La continuación animada de las aventuras de los famosos hermanos de Nintendo, Mario y Luigi, en su lucha por salvar el universo, posiblemente siguiendo elementos del juego Super Mario Galaxy

Fecha de estreno: 3 de abril de 2026.

Director: Aaron Horvath y Michael Jelenic.

Michael

Una biografía sobre la vida del "Rey del Pop", Michael Jackson, que promete un recorrido exhaustivo desde sus inicios en la música hasta su fallecimiento.

Fecha de estreno: 24 de abril de 2026.

Director: Por confirmar (Jaafar Jackson, sobrino de la estrella, lo interpreta).

Mayo y junio: sagas y superhéroes

Star Wars: The Mandalorian y Grogu

La versión para cine de la exitosa serie de Disney+. Continúa las aventuras del cazarrecompensas Din Djarin y su pequeño compañero Grogu en una galaxia llena de peligros.

Fecha de estreno: 22 de mayo de 2026.

Director: Jon Favreau.

Toy Story 5

El regreso de los queridos juguetes Woody y Buzz Lightyear en una nueva y emotiva aventura que explorará el significado de ser un juguete en una nueva era.

Fecha de estreno: 19 de junio de 2026.

Director: Andrew Stanton.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Parte del renovado universo cinematográfico de DC. Cuenta el origen de Kara Zor-El (Supergirl) en su viaje por la galaxia antes de llegar a la Tierra.

Fecha de estreno: 26 de junio de 2026.

Director: Craig Gillespie.

La Odisea

El nuevo y ambicioso proyecto del aclamado director, adaptando la épica clásica de Homero. Sigue el arduo viaje del héroe Ulises de vuelta a su hogar después de la Guerra de Troya.

Fecha de estreno: 17 de julio de 2026.

Director: Christopher Nolan.

Octubre y diciembre: regresos de peso pesado

The Batman 2 : 2 de octubre de 2026.

: 2 de octubre de 2026. Avengers: Doomsday | diciembre de 2026.

Proyectos venezolanos para 2026

Aunque las grandes distribuidoras no han revelado un calendario amplio de cine nacional para todo el año 2026, ya se conocen algunos proyectos con fechas cercanas:

El Secreto de Luna

La película cuenta una historia humana y crítica sobre la migración y la separación familiar, enfocándose en la vida de Luna, una niña que queda a cargo de su tía tras la emigración de su madre. Es un retrato de la resiliencia femenina.

Fecha de estreno: enero de 2026.

Director: Oduver Cubillán.

