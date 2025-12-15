Avión de JetBlue evita colisión en el aire frente a la costa de Venezuela: sepa qué ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

El viernes, un avión de la aerolínea JetBlue Airways logró evitar una colisión en el aire frente a las costas de Venezuela.

De acuerdo con la reseña de la agencia de noticias CNN, el piloto del avión de JetBLue reveló detalles sobre el incidente que se logró evitar.

Avión de JetBlue evita colisión en el aire

Asimismo, reveló que el incidente tuvo lugar cuando un avión de las fuerzas militares estadounidenses se metió en su ruta de vuelo, según información dada por el piloto de JetBlue.

El piloto logró evitar una colisión contra un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EEUU) y responsabilizó a la aeronave militar.

Reporte del piloto de JetBlue

Según el reporte del piloto con el control de tráfico aéreo, "casi tuvimos una colisión en el aire", agregando que "pasaron directamente a nuestra ruta de vuelo".

Adicionalmente, resaltó el piloto que la aeronave militar estadounidense "no tiene el transpondedor encendido, es escandaloso".

En la reseña de CNN indica que se trataba del vuelo 1112 de JetBlue, el cual despegó dede Curazao, hacia el aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York, en EEUU.

