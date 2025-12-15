Rescatan un cadáver en las riberas del río Guaire: se trata de un hombre

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas rescataron el cuerpo sin vida de un hombre en las riberas del río Guaire, específicamente en las adyacencias de la Ciudad Banesco en la avenida Río de Janeiro.

La información la dio a conocer el comandante del organismo, Pablo Palacios, en su cuenta de Instagram, donde precisó que la víctima fue identificada como Luis Lugo, un adulto de sexo masculino.

En el lugar estuvieron presentes comisiones de Vías Rápidas, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“Mediante técnicas especializadas de rescate, los funcionarios lograron la recuperación del cuerpo de manera eficiente y segura, conjuntamente con una comisión de Vías Rápidas, Comisión del CICPC y de la Policía Nacional Bolivariana”, dijo Palacios.