"No creo que me quede demasiado": Ilia Topuria sobre un posible retiro de la UFC

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria, dueño de una carrera vertiginosa y ascendente en los deportes de combate, recogió este sábado el prestigioso galardón MARCA Leyenda. Este premio subraya la "dimensión" que ha alcanzado su trayectoria en la élite.

Pese a su récord invicto de 17-0 y sus nueve victorias consecutivas en la UFC, 'El Matador' abordó una gran duda: ¿cuánto tiempo más competirá en las MMA?.

La inquietud por un retiro temprano

En una entrevista exclusiva con MARCA, Topuria reconoció entender la preocupación de los aficionados ante una posible retirada temprana. Afirmó que este es un fenómeno que ocurre con grandes figuras, como "nos ha pasado con Rafa Nadal, nunca quisimos que se retirara...".

'El Matador' afirmó que el retiro es inevitable para todos: "Yo entiendo que haya mucha gente que no quiera que me retire nunca... pero al final yo creo que en el deporte todos tenemos una fecha de expiración, y a mí me llegará la mía sin lugar a duda". También confesó que es una "conversación interna" difícil y que ha pensado "sobre ello, de cómo sería mi vida cuando me toque retirarme del deporte".

Planes de transición al boxeo

La posible retirada de las MMA está ligada a sus ambiciones en el boxeo. Topuria (quien cumplirá 29 años en enero) declaró que siempre ha querido "probar mis habilidades en el boxeo", pero quiere hacerlo de manera profesional.

El luchador explicó que, para evitar "cazar dos conejos al final no caza ninguno", debe terminar su etapa en las MMA primero. Sentenció que hará una transición completa: "Quiero primero terminar mi historia en las artes marciales mixtas, en MMA, y una vez termine ya hacer mi transición completa al boxeo".

Al referirse a su permanencia en la UFC, Topuria fue categórico: "Cuando termine, que no creo que tampoco me quede demasiado si te digo la verdad en este deporte… ya haré mi transición al boxeo, y voy a sorprender a más de uno". Se estima que su presencia en la UFC no se extenderá más allá de los 31 o 32 años.

