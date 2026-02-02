Criminales y conductores de carga: los perfiles tras los arrestos masivos de ICE en Virginia Occidental

Suscríbete a nuestros canales

En un contraste radical con la resistencia que se vive en estados como Nueva Jersey, Virginia Occidental se convierte en modelo de cooperación federal para la administración actual.

Este domingo 1 de febrero de 2026, las autoridades federales anunciaron el éxito de la "Operación Muro", una redada masiva de dos semanas que resultó en la detención de más de 650 inmigrantes en todo el estado.

A diferencia de otros puntos del país, la operación se llevó a cabo sin protestas y con el respaldo total de las policías locales, marcando un precedente en la estrategia de control migratorio de este año.

Un estado, 14 agencias y 650 arrestos

La operación, que se desarrolló del 5 al 19 de enero, desplegó equipos tácticos de ICE en ciudades clave como Charleston, Morgantown, Huntington y Martinsburg.

Según Michael Rose, director interino de la Oficina de Campo en Filadelfia, la clave del éxito fue la "sólida colaboración" con 14 socios policiales del estado.

Objetivos y perfiles de los detenidos:

Seguridad Nacional: Individuos identificados como amenazas directas a la seguridad pública.

Vehículos comerciales: Una fase de la operación, denominada internamente como un esfuerzo de control vial, se centró en conductores de camiones y transporte de carga.

Criminales convictos: Entre los arrestados se encuentra Ling Yan, ciudadano chino con condenas previas por poner en peligro a menores, y otros individuos con antecedentes por abuso sexual infantil y posesión de drogas.

Casos clave: seguridad vial y antecedentes penales

Uno de los arrestos más destacados fue el de Sagar Singh, ciudadano de la India, detenido el 8 de enero tras no detenerse en una estación de control de frenos.

Tras la inspección, se descubrió que Singh operaba un vehículo comercial inseguro y que ya contaba con una orden previa de expulsión del país.

Por su parte, el sheriff del condado de Jefferson, Tom Hansen, elogió el despliegue federal: "Nos complace que a través de este programa hayamos tenido la oportunidad de eliminar a numerosos criminales peligrosos de nuestra comunidad".

La estrategia de "Operación Muro"

Este despliegue masivo en Virginia Occidental parece ser la respuesta táctica a las llamadas "ciudades santuario". Mientras en otros lugares se intenta bloquear la labor de ICE, aquí se ha capacitado a la policía local para identificar y procesar a inmigrantes indocumentados de manera conjunta.

La falta de manifestaciones durante las dos semanas de la operación sugiere un terreno político mucho más favorable para las políticas de deportación masiva en el corazón de la región de los Apalaches.

