La impactante escultura del Santo José Gregorio Hernández que emociona a todos en Weston: fue hecha en Venezuela

La fe y el arte venezolano se dieron cita en el sur de Florida para un momento histórico. La comunidad de Weston celebró la develación de una imponente escultura de San José Gregorio Hernández en la parroquia católica St. Katharine Drexel.

La obra, que muestra al "Médico de los Pobres" acompañado por Jesucristo, no solo es un símbolo religioso, sino una hazaña del talento joven.

Lo que hace a esta pieza verdaderamente especial es su origen: fue moldeada por las manos del reconocido artista venezolano de apenas 16 años, Josué Benjamín, y tuvo que superar una travesía épica para llegar a los Estados Unidos.

Un viaje entre la fe y la tensión política

La llegada de la escultura a Florida estuvo marcada por la incertidumbre que rodea a la región. Según relató el párroco Omar Ayubi, la imagen cruzó el puente internacional Simón Bolívar —la frontera entre Venezuela y Colombia— el pasado 3 de enero, en medio de días de alta tensión social en el país caribeño. Tras permanecer resguardada en Cúcuta, la obra finalmente pudo volar hacia su destino final en Weston.

El mensaje detrás del arte: "Dios al alcance de la mano"

Durante la ceremonia de bendición, ante una feligresía mayoritariamente venezolana que rompió en aplausos, el padre Ayubi destacó la profundidad del trabajo de Josué Benjamín.

"Con su trabajo, él quiere mostrarnos cómo la acción de Dios está al alcance de nuestras manos", explicó el párroco.

Para los miles de venezolanos en Weston, la presencia del Santo representa un pedazo de su hogar y un refugio espiritual en el exilio.

La presencia de esta imagen en una de las parroquias más vibrantes de Florida refuerza el papel de José Gregorio Hernández como un puente de unión entre la ciencia, la fe y la identidad del migrante.