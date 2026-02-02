Crueldad contra los animales: cartero rocía con gas pimienta a tres perros en el jardín de un cliente

Suscríbete a nuestros canales

Un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) fue arrestado, luego de que lo sorprendieran cuando rociaba a tres perros con gas pimienta.

El hecho se registró en la localidad de Lauderhill, condado de Broward, al sur de Florida, luego de que vecinos se percataran del incidente, que quedó grabado en cámaras de seguridad.

El video mostraba al cartero, quien quedó identificado como Sian Andre Spencer, de 47 años de edad, en el momento exacto cuando tomó una lata de gas pimienta y comenzó a rociar a tres perros que se encontraban detrás de la cerca de una vivienda.

Roció a los tres perros con gas antes de acercarse al buzón

El hecho ocurrió frente a la casa de los dueños de las mascotas. Las imágenes muestran al trabajador del correo con el químico en la mano mientras apuntaba contra los tres pequeños perros Shitzu-Poodles, antes de acercarse siquiera al buzón de correo.

Tras el ataque, los perros gemían por el dolor y trataban de limpiarse al frotar sus rostros contra el césped, en un intento por aliviar la intensa irritación de sus ojos.

Las autoridades identificaron al responsable como un empleado del USPS con cinco años de servicio, reseñó Miami Diario.

El cartero quedó tras las rejas

Spencer resultó detenido tras lo ocurrido y fue trasladado a la cárcel principal del condado de Broward, mientras el Servicio Postal realiza una revisión interna de su estatus laboral.

Los tres perros recibieron atención veterinaria para evaluar las lesiones y la irritación provocadas por la exposición directa al gas pimienta. Según informaron, los animales fueron tratados y permanecen bajo monitoreo médico.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube