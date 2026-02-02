Cuidador abusaba de sexagenaria en ancianato: la víctima reveló las agresiones a sus familiares

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, quien sería trabajador de un asilo para adultos mayores, resultó detenido por su presunta participación en el abuso sexual contra una sexagenaria.

El hombre, quien quedó identificado como Néstor Daniel Querales, de 55 años de edad, habría cometido los aberrantes actos contra la ciudadana, dentro de la Beneficencia El Carmen, donde trabajaba.

El recinto está ubicado en la urbanización Santa Cruz de Puerto Cabello, estado Carabobo.

Sexagenaria reveló los abusos a sus familiares

De acuerdo con la publicación de El Vigía, el hecho quedó al descubierto el pasado mes de diciembre, cuando la víctima, una mujer de 65 años, aprovechó la visita de sus familiares para contarles lo ocurrido.

De acuerdo con el relato, el acusado, encargado de tocar las campanas de la iglesia, habría abusado de la dama en varias oportunidades.

Los allegados de la presunta víctima enfrentaron al sujeto de inmediato y notificaron lo sucedido a la directiva de la beneficencia.

Debido a lo ocurrido, las dos partes llegaron a un acuerdo y los encargados suspendieron al involucrado de su cargo.

Sin embargo, la decisión de la institución no fue suficiente para los parientes de la mujer, por lo que buscaron otra alternativa y denunciaron los hechos ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Tras conocer lo ocurrido, los detectives de la delegación municipal Puerto Cabello comenzaron las averiguaciones correspondientes sobre las supuestas agresiones sexuales.

Privan de libertad al presunto agresor

Es por ello, que la abuela quien presenta discapacidad física y cognitiva, fue trasladada hasta un centro de salud donde se le realizó un chequeo médico, el cual habría determinado la veracidad del su testimonio.

Dados los resultados de la investigación, resultó detenido el trabajador.

El acusado era quien ayudaba y apoyaba a los abuelos y abuelas para que ingresaran al baño y habitaciones, así como otras zonas de la Beneficencia, con la finalidad de que tuvieran una mayor libertad dentro de las instalaciones.

Hasta ahora las autoridades de la institución benéfica no se han pronunciado sobre el caso. Se espera información oficial.

Por su parte, el tribunal penal de violencia de género dictó privativa de libertad para Querales.

