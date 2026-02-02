AVE Madrid-Barcelona: Renfe cancela los últimos viajes por trabajos de mantenimiento

Suscríbete a nuestros canales

La circulación de los trenes registra cambios desde este lunes, luego de que Adif solicitara la suspensión de los últimos servicios diarios en este corredor de alta velocidad.

La medida fue comunicada a las operadoras ferroviarias con el objetivo de ampliar el tiempo disponible para labores técnicas durante la noche.

De acuerdo con la información de ABC Diario, la decisión responde a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria sin interferencias.

Operadoras afectadas

La solicitud de Adif involucra a las principales empresas que operan la ruta:

Renfe

Iryo

Ouigo

Desde el sector ferroviario se indicó que esta decisión busca garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del servicio, priorizando el mantenimiento preventivo de la red.

Las autoridades no descartan que los horarios se normalicen una vez culminen los trabajos programados.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube