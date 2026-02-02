¿Cuándo pagan el Seguro Social en EEUU?: Estas son las fechas de cobro en febrero

Suscríbete a nuestros canales

El cronograma de desembolsos correspondientes al segundo mes del año se activará próximamente para millones de ciudadanos.

El orden en que se recibirá el dinero del Seguro Social sigue una estructura fija basada en el calendario, iniciando con los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y continuando con las asignaciones mensuales para jubilados y sobrevivientes durante las semanas siguientes de febrero.

Recuerda que tus cheques de este año ya vienen con el aumento del 2.8% para ayudarte con los gastos.

Usa la app "my Social Security" que es la forma más fácil de ver tus estados de cuenta y confirmar que tu depósito directo esté bien configurado.

Distribución por fechas de nacimiento

Para quienes reciben beneficios de jubilación, el sistema divide los pagos en tres miércoles específicos. Los nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes reciben sus fondos el segundo miércoles del mes. Aquellos con fechas de nacimiento entre el 11 y el 20 reciben el depósito el tercer miércoles, mientras que los nacidos del 21 al 31 deben esperar al cuarto miércoles para ver reflejado el saldo en sus cuentas bancarias.

Día de nacimiento Tu pago llega el Del 1 al 10 Miércoles 11 de febrero Del 11 al 20 Miércoles 18 de febrero Del 21 al 31 Miércoles 25 de febrero

Pagos de SSI y casos especiales

Los beneficiarios del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) reciben sus fondos de manera regular el primer día de cada mes.

No obstante, la normativa establece que si el día 1 coincide con un fin de semana o un día feriado, el envío de los recursos se adelanta automáticamente al viernes hábil anterior.

Esta medida busca garantizar que los beneficiarios cuenten con sus ingresos sin retrasos provocados por cierres bancarios o administrativos.

