Costa Rica decidió: Laura Fernández sucederá a Rodrigo Chaves el próximo 8 de mayo

San José (EFE).- La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este domingo en su discurso de victoria un cambio profundo e irreversible para fundar "la tercera república", y prometió a la oposición que su Gobierno será de diálogo y conciliación.

"Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", expresó Fernández desde una tarima ubicada en las afueras de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores.

En Costa Rica se conoce como segunda república los cambios políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.

Fernández, quien asumirá el cargo el 8 de mayo próximo, no detalló los cambios que quiere impulsar en la "tercera república", pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva.

Contundente victoria

La presidenta electa, quien obtuvo el 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda, dijo que ella es una demócrata convencida y una defensora de la libertad, de la vida y de la familia.

Durante su discurso agradeció a Dios, prometió fortalecer el estado de derecho y "rescatar la más auténtica democracia para construir una Costa Rica más próspera y justa".

"El pueblo habló, la democracia decidió. Costa Rica ha votado y ha optado por la continuidad del cambio. Un cambio que solo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad", dijo.

A la oposición, que encabezará el socialdemócrata Partido Liberación Nacional, cuyo candidato Álvaro Ramos, obtuvo el 33,3 % de los votos, le hizo un llamado para que sea propositiva y leal a los intereses de la ciudadanía y no "obstruccionista y saboteadora".

Fernández también agradeció al presidente Rodrigo Chaves, de quien fue ministra de Planificación y de la Presidencia.

"Don Rodrigo, con su ejemplo vino a inyectar coraje y dignidad al pueblo de Costa Rica y puso a la nación de pie para escalar mayores cumbres de la democracia y caminar hacia el desarrollo", declaró. EFE

