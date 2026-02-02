Reciclaje de plástico en Caracas: conozca donde están los puntos de recolección

Suscríbete a nuestros canales

La gestión de residuos sólidos, particularmente el plástico, es un pilar de la responsabilidad ciudadana. Aunque no es el único material que se le recicla, es uno de los que más daño produce.

Caracas al ser una metrópoli genera toneladas de desechos diariamente, por lo que es importante la identificación de puntos de recolección para mitigar el impacto ambiental.

Cabe destacar que el plástico ayuda a crear materia prima para otros productos y de esa manera se ahorra dinero, pero también se ayuda al planeta tierra.

¿Dónde se puede reciclar plástico en Caracas?

MultiRecicla es una de las organizaciones más conocidas en cuanto a la gestión de residuos sólidos en la Gran Caracas.

En su cuenta de Instagram tienen destacados los "puntos ecológicos" donde reciben plástico, papel, anime, vidrio, aluminio, tetrapark, entre otros desechos sólidos.

Cuentan con centros de acopio en los municipios de la Gran Caracas, con más de 30 puntos ecológicos. Además, organizan jornadas de recolección, la más reciente y primera del año fue este sábado 31 de enero en varios espacios de El Paraíso, entre ellos el Colegio San José de Tarbes, Colegio Bicentenario de Bolívar, entre otros.

El material se puede llevar a Asochacao, Polideportivo La Boyera, Jardín Botánico en la UCV, los colegios antes mencionados, entre otros. En su cuenta de Instagram señalan todos los puntos de recolección.

Otra opción es Brocicla, quienes tienen en el estacionamiento de la plaza de Los Palos Grandes un punto verde para recolectar plástico, aunque promueven el reciclaje del aceite vegetal, reciben otros materiales.

3RVEN también es una alternativa en Caracas. Si bien se especializan en la recolección de desechos como archivos, es decir papel, también aceptan distintos tipos de plástico, ya sean bolsas, envases, gaveras, cestas, entre otros.

Se encuentran ubicados en la avenida Fuerzas Armadas, esquina Romualda.

¿Qué se hace con el plástico reciclado?

El plástico PET (polietileno tereftalato) que es conocido como el de botellas de refresco y agua es sometido a procesos de descontaminación profunda con el cual crean más botellas y envesas. Están hechos acorde a las normativas para entrar en contacto con alimentos.

Igualmente se producen láminas termoformadas para empaques de tipo clamshell que sirve como envases transparentes para frutas, tortas o huevos.

Este tipo de plástico también se convierte en hilos para la confección de alfombras, cuerdas, cepillos y escobas.

Por otro lado, los plásticos de alta densidad (PEAD) como los envases de champú, detergentes y galones, son de mayor resistencia y sirven para fabricar bancos para plazas, parques infantiles y mesas de exterior que no requieren mantenimiento y resisten la humedad.

En otros casos lo usan para macetas, bisutería y papeleras.

