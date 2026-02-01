Migración

¿Sacaste tu licencia en español?: James Fishback propone anularla si llega a la gobernación de Florida

Tras el anuncio de que el examen en inglés es obligatorio para nuevos conductores, el aspirante planteó invalidar los permisos del pasado

Por Mariana Pérez Guerra
Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 06:12 pm

El proceso de obtención de permisos de conducir en Florida enfrenta una reestructuración normativa que entraría en vigor el próximo 6 de febrero.

En este contexto, el aspirante republicano James Fishback ha vinculado su plataforma electoral a la obligatoriedad del examen en inglés, proponiendo la revocación de credenciales vigentes que hayan sido tramitadas mediante traducciones o versiones en otros idiomas.

Esta postura surge tras la decisión del Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos de Motor (FLHSMV) de suprimir las pruebas impresas en lenguas extranjeras:

"La seguridad en nuestras carreteras depende de que los conductores comprendan plenamente las señales y leyes de tránsito. A partir de la fecha establecida, todas las pruebas de conocimientos se realizarán únicamente en inglés", dijo Molly Best , portavoz de FLHSMV.

Alcance de la propuesta y perfil del candidato

James Fishback, empresario de 30 años y director de Azoria Partners, busca la nominación de su partido para las elecciones de 2026 bajo un esquema de medidas administrativas estrictas:

"Si soy elegido gobernador, revocaré cada licencia de conducir en el estado de Florida que haya sido emitida a alguien que no haya tomado su examen de manejo en inglés".

Su plan de gestión contempla que la validez del documento de conducir esté sujeta exclusivamente a la aprobación de la evaluación en el idioma oficial del país, lo que afectaría de forma retroactiva a conductores que ya circulan legalmente por el estado.

Esta iniciativa se suma a otros puntos de su agenda, como la imposición de gravámenes a plataformas de contenido digital y la implementación de uniformes obligatorios en el sistema escolar público.

Cambios en el Departamento de Seguridad Vial

La autoridad estatal de tránsito confirmó que, a pocos días de iniciar el mes de febrero, se eliminarán los apoyos lingüísticos y la participación de intérpretes durante las pruebas de conocimientos viales.

Hasta la fecha, los residentes de Florida podían acceder a materiales de estudio y exámenes en diversos idiomas, incluyendo el español y el criollo haitiano.

La nueva directriz establece que todo aspirante deberá demostrar competencia técnica y comprensión de las señales de tránsito directamente en inglés para recibir la aprobación del evaluador en las oficinas del DMV.

