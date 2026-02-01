¿Sacaste tu licencia en español?: James Fishback propone anularla si llega a la gobernación de Florida

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de obtención de permisos de conducir en Florida enfrenta una reestructuración normativa que entraría en vigor el próximo 6 de febrero.

En este contexto, el aspirante republicano James Fishback ha vinculado su plataforma electoral a la obligatoriedad del examen en inglés, proponiendo la revocación de credenciales vigentes que hayan sido tramitadas mediante traducciones o versiones en otros idiomas.

Esta postura surge tras la decisión del Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos de Motor (FLHSMV) de suprimir las pruebas impresas en lenguas extranjeras:

"La seguridad en nuestras carreteras depende de que los conductores comprendan plenamente las señales y leyes de tránsito. A partir de la fecha establecida, todas las pruebas de conocimientos se realizarán únicamente en inglés", dijo Molly Best , portavoz de FLHSMV.

Alcance de la propuesta y perfil del candidato

James Fishback, empresario de 30 años y director de Azoria Partners, busca la nominación de su partido para las elecciones de 2026 bajo un esquema de medidas administrativas estrictas:

"Si soy elegido gobernador, revocaré cada licencia de conducir en el estado de Florida que haya sido emitida a alguien que no haya tomado su examen de manejo en inglés".

Su plan de gestión contempla que la validez del documento de conducir esté sujeta exclusivamente a la aprobación de la evaluación en el idioma oficial del país, lo que afectaría de forma retroactiva a conductores que ya circulan legalmente por el estado.

Esta iniciativa se suma a otros puntos de su agenda, como la imposición de gravámenes a plataformas de contenido digital y la implementación de uniformes obligatorios en el sistema escolar público.

Cambios en el Departamento de Seguridad Vial

La autoridad estatal de tránsito confirmó que, a pocos días de iniciar el mes de febrero, se eliminarán los apoyos lingüísticos y la participación de intérpretes durante las pruebas de conocimientos viales.

Hasta la fecha, los residentes de Florida podían acceder a materiales de estudio y exámenes en diversos idiomas, incluyendo el español y el criollo haitiano.

La nueva directriz establece que todo aspirante deberá demostrar competencia técnica y comprensión de las señales de tránsito directamente en inglés para recibir la aprobación del evaluador en las oficinas del DMV.

