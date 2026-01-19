California autoriza licencia de conducir para jóvenes de 15 años: estos son los requisitos que debes cumplir

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California aplica un sistema de licencias graduales que permite a los adolescentes iniciar su formación frente al volante a partir de los 15 años y medio.

Esta normativa estatal exige que los menores obtengan un permiso de instrucción específico, el cual funciona como una etapa obligatoria antes de acceder a la licencia de conducir plena.

Cómo obtenerlo

Para conseguir este documento, los jóvenes deben demostrar su inscripción en cursos de educación vial, aprobar exámenes teóricos y de visión, y contar con el respaldo firmado de sus tutores legales.

Es importante destacar que este esquema busca reducir los índices de accidentes en las congestionadas autopistas californianas al garantizar que los nuevos conductores pasen por un proceso de aprendizaje riguroso y supervisado.

Bajo este marco legal, el permiso de instrucción prohíbe estrictamente que el adolescente maneje sin compañía; solo puede circular si un adulto con licencia válida o un instructor certificado ocupa el asiento del pasajero según reseña El Cronista.

Consideraciones

La regulación estatal establece que este documento es temporal y no autoriza el traslado de otros pasajeros sin la presencia del supervisor asignado.

Cumplir con estas etapas de seguridad vial resulta fundamental para los residentes de California, ya que el estado mantiene controles estrictos sobre el cumplimiento de las horas de práctica necesarias.

Esta medida no solo redefine el acceso a la conducción legal para los jóvenes, sino que refuerza la vigilancia sobre el comportamiento de los conductores novatos en uno de los estados con mayor flujo vehicular del país.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube