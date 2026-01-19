Zelle bajo la mira del IRS: lo que debes saber si recibes pagos por esta aplicación

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) implementa este 2026 una vigilancia más estricta sobre las billeteras digitales, estableciendo un umbral de reporte de $600 dólares para ingresos comerciales.

Plataformas como PayPal, Venmo y Cash App ahora deben emitir el formulario 1099-K cuando los usuarios superan dicho monto en ventas de bienes o servicios.

Objetivo

Esta medida busca cerrar brechas fiscales en la economía digital, obligando a los contribuyentes a declarar sus ganancias de forma transparente.

Aunque las transferencias personales entre amigos y familiares permanecen exentas de impuestos, el organismo enfatiza un punto importante al respecto según detalla El Cronista.

El IRS afirma que la responsabilidad de informar los ingresos recae sobre el ciudadano, independientemente de si recibe o no una notificación automática de la aplicación.

¿Qué ocurre con Zelle?

Zelle destaca en este escenario financiero por operar bajo un modelo de transferencias directas entre cuentas bancarias, lo que lo excluye de emitir el formulario 1099-K.

No obstante, esta distinción técnica no libera a los usuarios de sus deberes tributarios, ya que el IRS considera importante que todo pago por concepto de trabajo independiente o ventas se incluya en la declaración anual.

Expertos recomiendan separar estrictamente las cuentas personales de las comerciales y mantener registros detallados de cada transacción.

Ignorar estas obligaciones en 2026 podría derivar en auditorías o multas, especialmente ante la capacidad de rastreo que las autoridades fiscales han fortalecido sobre el flujo de dinero electrónico en el país.

