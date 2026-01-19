Cambios en DART 2026: La lista completa de rutas eliminadas y nuevos horarios de trenes en Dallas

Suscríbete a nuestros canales

Dallas Area Rapid Transit (DART) ha anunciado una serie de cambios importantes en su red de transporte que comenzarán a aplicarse el 2 de febrero de 2026.

Estas modificaciones afectarán la frecuencia de los trenes ligeros, la disponibilidad de algunas rutas de autobús y la expansión del servicio de microtransito GoLink.

Según la agencia, estas acciones están diseñadas para optimizar los recursos en función de las realidades operativas actuales y para priorizar las rutas con mayor demanda.

Reducción de frecuencias en el Tren Ligero de Dallas

Uno de los cambios más destacados afecta a la red ferroviaria. DART va a ajustar la frecuencia de las líneas Roja, Azul, Verde y Naranja.

Durante las horas pico en días laborables, los trenes pasarán cada 20 minutos, en lugar de los 15 minutos que solían operar.

La agencia ha aclarado que las frecuencias para los horarios fuera de pico y los fines de semana se mantendrán igual.

Además, la estación Convention Center ha estado cerrada desde el 5 de enero de 2026 debido a las obras en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison; aunque los trenes siguen pasando por allí, los pasajeros no pueden subir ni bajar en esa estación.

Eliminación de rutas de autobús y ajustes operativos

Como parte de su plan para mejorar la eficiencia, DART va a eliminar siete rutas de autobús que no están teniendo un buen rendimiento en cuanto a pasajeros. Las rutas que dejarán de operar son:

209 (McKinney/Cole)

225 (Nursery)

254 (Legacy)

255 (Story)

305 (Addison Express)

378 (Red Bird Express)

383 (Lake Ray Hubbard Express)

Para ayudar a los usuarios, DART sugiere que utilicen servicios alternativos como las rutas de autobús conectores o el sistema GoLink.

Además, varias rutas (incluyendo la 13, 15, 18 y 22) también verán su frecuencia reducida a 20 minutos durante las horas pico.

Expansión de GoLink y nuevas asociaciones en Dallas

No todas las noticias son sobre recortes. La Junta Directiva de DART ha aprobado la expansión del servicio GoLink, su plataforma de transporte bajo demanda.

Se espera que nuevas áreas en Plano y Addison se beneficien de esta modalidad, que ofrece más flexibilidad en lugares donde el autobús tradicional no es tan eficiente.

También, la agencia está explorando asociaciones para implementar transbordadores específicos en zonas de alta densidad laboral.

