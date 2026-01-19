El truco para sacar tu licencia de conducir en Carolina del Norte sin cita: la oficina móvil que cambia las reglas

Suscríbete a nuestros canales

Esta es una gran noticia para los residentes de Carolina del Norte que quieren evitar las largas esperas en las oficinas tradicionales del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

El sistema de oficinas móviles del DMV se ha convertido en la solución perfecta para aquellos que necesitan obtener su licencia o el Real ID de manera rápida y eficiente.

A continuación, te presentamos la guía actualizada para enero de 2026 sobre dónde encontrar estos servicios y qué requisitos debes cumplir, basada en la información oficial del portal NCDOT.gov y comunicados estatales recientes.

¿Te has preguntado dónde está la oficina móvil del DMV en este momento?

Según el sitio web oficial de Marine Corps Base Camp Lejeune, una de las unidades móviles más activas de este mes se encuentra en esa base militar. A partir del 12 de enero de 2026, han ampliado sus horarios para poder atender a la creciente demanda:

Ubicación: Esquina de Holcomb Blvd. y Dogwood St. (cerca de la Biblioteca de la Base).

Horarios: Lunes a viernes de 7:15 a.m. a 11:00 a.m. y de 12:00 p.m. a 3:30 p.m.

Además, el calendario de las unidades itinerantes del NCDMV incluye paradas mensuales en lugares como Denton (el cuarto martes y miércoles del mes en 201 W. Salisbury St.) y Robbins (el tercer lunes y martes en 100 S. Middleton St.), según la información de los registros de servicios municipales.

¿Qué puedes hacer en la unidad móvil del DMV en Carolina del Norte?

La principal función de estas oficinas es emitir la REAL ID y facilitar renovaciones rápidas. Según las fuentes oficiales del NCDMV, en estas unidades puedes llevar a cabo lo siguiente:

Conversión a REAL ID: Es esencial para vuelos nacionales a partir de mayo de 2025 (aunque sigue siendo opcional para quienes solo conducen).

Renovación de licencia de conducir: Siempre que no necesites hacer un examen de conocimientos o práctico.

Duplicados y cambios de dirección: Trámites básicos de identidad.

¿Cuáles son los requisitos necesarios?

Para asegurarte de que tu trámite sea un éxito, el Manual de Requisitos del REAL ID de Carolina del Norte solicita que presentes documentos originales (nada de fotocopias o fotos digitales):

Identidad y nacimiento: Necesitarás un pasaporte de Estados Unidos válido o un acta de nacimiento certificada.

Seguro Social: Debes llevar la tarjeta original de tu SSN, un formulario W-2 o un recibo de nómina que muestre tu número completo.

Residencia en NC (2 documentos): Puedes presentar facturas de servicios públicos, contratos de alquiler o extractos bancarios que indiquen tu dirección actual.

Seguro de auto: Es necesario mostrar prueba de una póliza de responsabilidad civil de una compañía autorizada en NC (esto aplica solo para licencias de conducir).

Alternativa rápida: quioscos en Harris Teeter

Si no puedes llegar a una unidad móvil, el NCDMV ha instalado quioscos de autoservicio en varios supermercados Harris Teeter en ciudades como Raleigh, Charlotte, Cary y Fayetteville.

Estos terminales te permiten renovar tu licencia o el registro de vehículos en solo unos minutos, ¡y están disponibles incluso los fines de semana!

Aviso importante: Las unidades móviles no realizan exámenes de manejo ni pruebas escritas para nuevos conductores.

Para estos servicios, el NCDMV recomienda que los usuarios se dirijan a oficinas permanentes.



