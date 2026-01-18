Pasajeros sin REAL ID deberán pagar esta tarifa especial en aeropuertos de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

A partir del próximo 1 de febrero de 2026, los traslados aéreos domésticos dentro de Estados Unidos tendrán un costo adicional para quienes no cuenten con la documentación reglamentaria.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) activará el sistema TSA ConfirmID, un mecanismo de pago obligatorio para todo pasajero que se presente en los puntos de control sin la REAL ID, el pasaporte o cualquier otra credencial de identificación válida. Este importe busca cubrir los gastos logísticos que genera la comprobación manual de identidad en las terminales.

El proceso de verificación alternativa se realizará mediante consultas en bases de datos federales y una serie de preguntas de seguridad. Si el agente no logra confirmar la identidad del viajero tras el pago, este no podrá ingresar a la zona de embarque.

Vigencia y costos del trámite administrativo

El recibo emitido tras el pago de los 45 dólares tendrá una duración limitada de 10 días continuos. Esto permite que los viajeros que realicen trayectos de ida y vuelta en ese lapso no deban cancelar el monto nuevamente; sin embargo, si el retorno se produce después de dicho periodo, el usuario deberá abonar la tarifa otra vez. Las autoridades han enfatizado que esta medida aplica únicamente para mayores de 18 años y que las fotocopias o documentos vencidos no serán admitidos como identificación válida bajo ninguna circunstancia.

David Pekoske (Administrador de la TSA) explicó:

«La tarifa busca trasladar el costo de la verificación extraordinaria a los propios pasajeros que no cumplen con los requisitos, promoviendo la responsabilidad individual en lugar de usar fondos de todos los contribuyentes».

Requisitos para evitar el cobro extra

Para eludir este recargo administrativo, los ciudadanos y residentes deben portar documentos que cumplan con los estándares de seguridad federal.

Entre las opciones aceptadas se encuentran la licencia de conducir con la estrella dorada (REAL ID), el pasaporte estadounidense o extranjero vigente, la tarjeta de residencia permanente (Green Card) y las identificaciones militares.

La TSA recomienda realizar los trámites ante las oficinas de vehículos motorizados (DMV) con antelación, dado que la entrega del documento físico puede demorar hasta cuatro semanas.

