Nuevas reglas en aeropuertos: ¿Cómo evitar las multas por el Real ID en Illinois?

El transporte aéreo nacional entrará en una nueva fase de control estricto de identidad para todos los pasajeros. La normativa federal Real ID exige una documentación específica que cumpla con altos estándares de verificación de datos. Los ciudadanos deben actualizar sus credenciales estatales para garantizar un acceso fluido a las zonas de embarque hoy.

Las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) registran una afluencia mayor de solicitantes durante estas semanas. La Secretaría de Estado de Illinois habilita centros de atención especial con el fin de agilizar los trámites pendientes. Usted debe recopilar los documentos de identidad, residencia y número de seguro social para completar el proceso solicitado.

Muchos usuarios desconocen los costos adicionales que conlleva la falta de esta credencial en los puntos de seguridad. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) aplicará las reglas con rigor en cada revisión de equipaje. Una planificación adecuada evita contratiempos legales y financieros a los viajeros que planean salir de vacaciones pronto.

¿De cuánto será la multa por no tener Real ID?

La Secretaría de Estado de Illinois anuncia que los viajeros sin Real ID pagarán multas de hasta 90 dólares. Esta sanción entra en vigor el 1 de febrero y afecta a quienes no presenten la identificación en el aeropuerto. El cobro base inicia en 45 dólares, pero sube al doble si el viaje del pasajero supera los diez días.

El primer paso consiste en reunir un pasaporte vigente o un acta de nacimiento que valide su nombre legal. También requiere la tarjeta de Seguro Social o un formulario W-2, salvo si ya proporcionó estos datos antes. Dos pruebas de dirección de residencia, como facturas de servicios o estados bancarios, completan el expediente de solicitud.

La oficina del Secretario de Estado recalca que un documento que verifique su firma resulta indispensable para el trámite. Usted debe llevar todos estos papeles en formato original a cualquier oficina del DMV o Súper Centro disponible. Estas sedes operan sin cita previa, lo cual facilita la gestión para los trabajadores con horarios de oficina estrictos.

¿Cómo evitar las multas por el Real ID en Illinois?

La autoridad estatal amplía los horarios de atención los sábados 17, 24 y 31 de enero en sitios estratégicos. El centro ubicado en 191 N. Clark St. abre sus puertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Asimismo, la oficina en 118 N. Clark St. atiende a los usuarios entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El tiempo de entrega de la tarjeta física oscila en un promedio de 15 días tras realizar la petición oficial. Sin embargo, el personal del DMV entrega un comprobante temporal que acredita el inicio exitoso de su solicitud formal. Este documento sirve como respaldo mientras el plástico definitivo llega a la dirección postal registrada por el ciudadano local.

