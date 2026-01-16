Seguro Social de EEUU depositará $5.108 el 21 de enero: revisa si calificas para el depósito

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) enviará el segundo depósito de enero el próximo martes 21, beneficiando directamente a los jubilados cuyo cumpleaños se ubique entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

Esta emisión destaca por reflejar el ajuste por costo de vida (COLA) aplicado para este ciclo, permitiendo que algunos beneficiarios reciban un máximo de $5 108 si postergaron su retiro hasta los 70 años.

El calendario escalonado continuará su curso el 28 de enero para el último grupo de beneficiarios, consolidando un sistema de pagos que busca organizar el flujo de efectivo de millones de hogares en un contexto económico donde la planificación financiera resulta importante.

Detalles

Aunque el programa se sostiene a través de impuestos sobre la nómina de trabajadores y empleadores, los expertos advierten sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo según informa El Diario NY.

Actualmente, la brecha entre los trabajadores activos y el creciente número de jubilados genera una presión fiscal que, según proyecciones oficiales, podría comprometer el pago total de los beneficios para el año 2034.

Por esta razón, la SSA incentiva el uso de simuladores en su portal oficial para que los ciudadanos calculen sus ingresos reales.

La SSA recuerda que retirarse a la edad temprana de 62 años reduce el cheque mensual a un máximo de $2 831, casi la mitad de lo que percibe quien espera a la edad plena.

