Marco Rubio lanza advertencia a Irán: Los golpes más duros están por venir

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio detalles este lunes sobre la ampliación de las operaciones militares contra Irán. Tras reunirse con líderes del Congreso en el Capitolio, el funcionario detalló el alcance de la Operación Furia Épica y advirtió que "los golpes más duros aún están por venir".

Según Rubio, el presidente Donald Trump ordenó esta ofensiva de forma preventiva. La decisión se basó en informes de inteligencia que indicaban que Irán planeaba atacar fuerzas estadounidenses si Israel iniciaba una acción previa.

El Ejecutivo cumplió con la notificación a la Banda de los Ocho y envió el aviso formal bajo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, informó Wall Street Journal.

Balance de bajas y estado del conflicto

El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) confirmó la recuperación de los restos de dos militares en una instalación atacada. Con este hallazgo, la cifra total de efectivos estadounidenses fallecidos asciende a seis.

Aunque las operaciones de combate continúan, las identidades de los caídos se mantienen bajo reserva. El reporte previo del CENTCOM detallaba, además, cinco heridos de gravedad y varios militares con lesiones menores.

Buscan desmantelar la capacidad de misiles

La misión principal de la Operación Furia Épica es anular el poderío bélico de Teherán: “El objetivo de esta misión es destruir su capacidad de misiles balísticos y asegurarse de que no puedan reconstruirla”, explicó Rubio.

El secretario señaló que Irán fabrica mensualmente más de 100 misiles de corto alcance y despliega miles de drones. Según su declaración, el país busca un punto de "inmunidad" en los próximos 12 a 18 meses, donde el volumen de armamento haría cualquier respuesta militar demasiado costosa.

“Lo que están tratando de hacer… es construir una capacidad de armas convencionales que sirva como escudo detrás del cual puedan esconderse”, acotó Rubio.

Los ataques también se dirigen contra fuerzas navales que amenazan rutas marítimas e infraestructura energética. Recientemente, Irán lanzó misiles cerca de la sede de la Quinta Flota de la Armada de EE. UU. en Bahréin, lo que generó una respuesta de emergencia en Manama.

