Trenes

¡Atención usuarios! Metro de Caracas activa Vía Única Temporal entre Agua Salud hasta Propatria

Por Yasmely Saltos
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 08:33 pm
El Metro de Caracas informa a través de sus canales oficiales que el servicio en la Línea 1 presenta restricciones este lunes 2 de marzo, debido a trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en la vía férrea.

Se ha activado una Vía Única Temporal (VUT) en el extremo oeste de la línea principal

Desde la estación Agua Salud hasta la estación terminal Propatria.

Los trenes están compartiendo la misma vía en ambos sentidos en este sector, priorizando la dirección hacia Propatria

Debido a trabajos que se están realizando en la vía férrea para mejorar el servicio a nuestros usuarios, se encuentra activa una Vía Única Temporal desde #AguaSalud hasta #Propatria, con dirección Propatria.

Exhortamos a nuestros usuarios a tomar sus previsiones y estar atentos a las indicaciones del personal operativo.

 

  

 

