Mensaje desde Washington: Trump da actualizaciones sobre acciones contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó desde Washington que las fuerzas armadas estadounidenses mantienen operaciones militares de gran escala en Irán.

Según explicó, estas acciones buscan neutralizar amenazas que, a su juicio, representan un peligro directo para la seguridad de su país y de las tropas desplegadas en el extranjero.

Trump señaló que uno de los principales objetivos es frenar el crecimiento del programa de misiles balísticos iraní, el cual calificó como una amenaza significativa. Afirmó que este desarrollo acelerado podía fortalecer las capacidades defensivas del régimen y complicar cualquier intento internacional de impedir la fabricación de armas nucleares.

El mandatario sostuvo que el propósito de estas operaciones es impedir que Irán consolide un sistema que, según Washington, protege y facilita el avance de tecnología nuclear prohibida.

“El programa de misiles balísticos convencionales del régimen crecía rápida y drásticamente, lo que representaba una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero. El propósito de este programa de misiles, en rápido crecimiento, era proteger su desarrollo de armas nucleares y dificultar enormemente que alguien pudiera impedirles fabricar estas armas nucleares altamente prohibidas”

En ese sentido, insistió en que su administración no permitirá que se consoliden proyectos que pongan en riesgo la estabilidad regional y global.

Asimismo, destacó que las fuerzas estadounidenses continuarán actuando hasta cumplir los objetivos estratégicos trazados. Trump reafirmó que la prioridad es eliminar cualquier amenaza que comprometa la seguridad nacional y la de sus aliados.

