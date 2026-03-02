Desde Dallas hasta Houston: el calendario completo de entrega de comida gratis que debes conocer

Suscríbete a nuestros canales

En respuesta a la creciente inseguridad alimentaria, varias organizaciones benéficas, universidades y bancos de alimentos en Texas han puesto en marcha un ambicioso calendario de distribución para marzo de 2026.

Estas jornadas, que incluyen opciones de autoservicio (drive-thru) y despensas fijas, tienen como objetivo asegurar que ninguna familia texana se quede sin productos básicos este mes.

Distribuciones masivas en el Norte de Texas y Dallas

El North Texas Food Bank (NTFB) y sus socios estratégicos están liderando esta iniciativa en la región de Dallas-Fort Worth.

Según el calendario oficial del NTFB, las familias pueden acudir a los siguientes puntos de distribución móvil:

Dallas College (Mountain View Campus): El miércoles 4 de marzo, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., habrá una entrega masiva en 4849 W Illinois Avenue, Dallas.

Collin College (Plano Campus): El jueves 5 de marzo, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., los voluntarios estarán repartiendo alimentos en 2800 E Spring Creek Pkwy. No es necesario registrarse con antelación.

UNT Dallas: El viernes 20 de marzo, la University of North Texas at Dallas (7300 University Hills Blvd) será sede de una jornada de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Además, instituciones como Catholic Charities Dallas mantienen abiertos sus centros fijos.

Por ejemplo, la iglesia Our Lady of Perpetual Help distribuye alimentos todos los jueves de marzo entre las 9:30 a.m. y las 11:00 a.m. en 7617 Cortland Ave, Dallas.

Comida gratis en Houston y el Condado de Harris

En la zona de Houston, la ciudad y organizaciones como West Houston Assistance Ministries (WHAM) están trabajando juntos cada semana.

Según el diario La Nación y fuentes del municipio de Houston, las ferias de alimentos drive-thru de WHAM se llevarán a cabo el segundo y cuarto sábado de marzo (14 y 28 de marzo) de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Además, la YMCA de Greater Houston, en colaboración con Second Servings, está ofreciendo frutas, verduras y ensaladas frescas en lugares como la Houston Texans YMCA y la Fort Bend Family YMCA.

Lo mejor de todo es que estas distribuciones no requieren que los beneficiarios cumplan con requisitos de ingresos ni llenen papeleo complicado.

Recursos en el Centro y Oeste de Texas

El Central Texas Food Bank utiliza la herramienta digital "Find Food Now" para actualizar diariamente sus paradas de despensas móviles en Austin y sus alrededores.

Por otro lado, el West Texas Food Bank ha compartido su cronograma de marzo para las ubicaciones de Odessa y Midland, animando a los residentes a llamar al 2-1-1 si necesitan ayuda inmediata fuera de los horarios habituales.

