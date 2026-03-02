Despensas de alimentos

Desde Dallas hasta Houston: el calendario completo de entrega de comida gratis que debes conocer

Estas jornadas tienen como objetivo asegurar que ninguna familia texana se quede sin productos básicos este mes.

Por Barbara Cordova
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 12:09 pm

En respuesta a la creciente inseguridad alimentaria, varias organizaciones benéficas, universidades y bancos de alimentos en Texas han puesto en marcha un ambicioso calendario de distribución para marzo de 2026. 

Estas jornadas, que incluyen opciones de autoservicio (drive-thru) y despensas fijas, tienen como objetivo asegurar que ninguna familia texana se quede sin productos básicos este mes.

Distribuciones masivas en el Norte de Texas y Dallas

El North Texas Food Bank (NTFB) y sus socios estratégicos están liderando esta iniciativa en la región de Dallas-Fort Worth. 

Según el calendario oficial del NTFB, las familias pueden acudir a los siguientes puntos de distribución móvil:

  • Dallas College (Mountain View Campus): El miércoles 4 de marzo, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., habrá una entrega masiva en 4849 W Illinois Avenue, Dallas.
  • Collin College (Plano Campus): El jueves 5 de marzo, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., los voluntarios estarán repartiendo alimentos en 2800 E Spring Creek Pkwy. No es necesario registrarse con antelación.
  • UNT Dallas: El viernes 20 de marzo, la University of North Texas at Dallas (7300 University Hills Blvd) será sede de una jornada de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Además, instituciones como Catholic Charities Dallas mantienen abiertos sus centros fijos. 

Por ejemplo, la iglesia Our Lady of Perpetual Help distribuye alimentos todos los jueves de marzo entre las 9:30 a.m. y las 11:00 a.m. en 7617 Cortland Ave, Dallas.

Comida gratis en Houston y el Condado de Harris

En la zona de Houston, la ciudad y organizaciones como West Houston Assistance Ministries (WHAM) están trabajando juntos cada semana. 

Según el diario La Nación y fuentes del municipio de Houston, las ferias de alimentos drive-thru de WHAM se llevarán a cabo el segundo y cuarto sábado de marzo (14 y 28 de marzo) de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Además, la YMCA de Greater Houston, en colaboración con Second Servings, está ofreciendo frutas, verduras y ensaladas frescas en lugares como la Houston Texans YMCA y la Fort Bend Family YMCA. 

Lo mejor de todo es que estas distribuciones no requieren que los beneficiarios cumplan con requisitos de ingresos ni llenen papeleo complicado.

Recursos en el Centro y Oeste de Texas

El Central Texas Food Bank utiliza la herramienta digital "Find Food Now" para actualizar diariamente sus paradas de despensas móviles en Austin y sus alrededores. 

Por otro lado, el West Texas Food Bank ha compartido su cronograma de marzo para las ubicaciones de Odessa y Midland, animando a los residentes a llamar al 2-1-1 si necesitan ayuda inmediata fuera de los horarios habituales.

