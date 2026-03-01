¿Cómo es el proceso para escoger al sucesor del Líder Supremo de Irán? Hay tres nombres en la lista

Suscríbete a nuestros canales

Tras los recientes acontecimientos que han puesto en duda la continuidad del liderazgo de Alí Jamenei, la República Islámica de Irán se prepara para activar uno de los mecanismos más herméticos y trascendentales de su estructura política: la elección de un nuevo Líder Supremo.

A diferencia de las democracias occidentales o las monarquías hereditarias, la sucesión en Irán no es automática. Se rige por un complejo entramado de validación religiosa y política diseñado para preservar la esencia de la Revolución de 1979.

1. El órgano clave: La Asamblea de Expertos

El destino del país recae en la Asamblea de Expertos (Majles-e Khobregan), un cuerpo de 88 clérigos de alto rango elegidos por sufragio popular cada ocho años, pero previamente filtrados por el Consejo de Guardianes.

Sesión de emergencia: Ante la vacante del cargo, la Asamblea debe reunirse de inmediato.

Votación secreta: Los candidatos necesitan una mayoría de dos tercios de los votos de los miembros presentes para ser investidos.

Perfil del sucesor: Según la Constitución, el elegido debe poseer "justicia, piedad, visión política y social, valor y capacidad administrativa", además de un nivel avanzado de jurisprudencia islámica (Fiqh).

2. El periodo de transición: El Consejo de Liderazgo Provisional

Mientras la Asamblea delibera, las funciones del Líder Supremo no quedan en el aire. Se constituye un Consejo de Liderazgo Provisional encargado de las tareas administrativas y de defensa, integrado por:

El Presidente de la República.

El Jefe del Poder Judicial.

Un clérigo del Consejo de Guardianes (elegido por el Consejo de Discernimiento).

3. Los nombres en el centro del debate

Aunque el proceso es estrictamente confidencial, los analistas coinciden en que la terna final se debatirá entre la continuidad ideológica y la estabilidad militar:

Mojtaba Jamenei Hijo del actual líder. Representa la continuidad directa y cuenta con el respaldo de sectores de la Guardia Revolucionaria (IRGC). Alireza Arafi Miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Guardianes. Posee las credenciales religiosas necesarias para el consenso clerical. Hassan Khomeini Nieto del fundador de la República, Ruhollah Khomeini. Visto como una opción que podría intentar unificar facciones moderadas.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube