Siniestro

Incendio en el Waraira Repano este 28 de febrero: más de seis organismos atienden la situación

Por Indira E. Crespo M.
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 10:26 pm
Incendio en el Waraira Repano este 28 de febrero: más de seis organismos atienden la situación
incendio en el waraira

El ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñánez, informó sobre un fuerte incendio que se registra este sábado 28 de febrero en el Parque Nacional Waraira Repano en Caracas.

"En este momento el equipo de Bomberos Forestales de Inparques y del Cuerpo de Bomberos de Distrito Capital se encuentra en combate para liquidar el incendio que afecta el sector Anauco, del parque nacional Warairarepano. En breve estaremos ofreciendo más detalles", publicó en su cuenta en Telegram en horas de la tarde junto a la siguiente imagen.

Más de seis organismos atendiendo la situación

Por su parte, el cuerpo de Bomberos de Caracas difundió otro reporte cerca de las 10 de la noche con un video e imágenes de las acciones que ejecutan en el lugar.

"Nuestros efectivos de la Brigada Forestal y personal de inparques, se encuentran desplegados dentro de la zona montañosa realizando la extinción de pequeños focos que se encuentran activos. El Puesto de Comando Denominado "Quebrada Anauco" se mantiene activo para el eficaz manejo del recurso", explicó el Comandante del cuerpo bomberil, Pablo Antonio Palacios.

El reporte indica que se encuentran desplegados:

Inparques
Grupo Rescate Caracas
Universidad Metropolitana
Guardia Nacional
Unidades Cisternas de Protección Civil Libertador.
Comisión de la Brigada de CORPOELEC

Comisiones Presentes por bomberos de Caracas.
01 Unidad Cisterna (El Paraíso)
01 Unidad Multipropósito (Cuartel Central)
01 Unidad VIR (San José)

Efectivos Actuantes
Brigada Forestal: 8
Cuartel Central: 2
GuardaParques: 8
Corpoelec Control de Vegetación: 8
PAMI: 2
Guardia Nacional: 6
Grupos Voluntarios: 12
Inparques: 25
Total 71

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
Estados Unidos
tEXAS
Domingo 01 de Marzo - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América