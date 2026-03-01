Incendio en el Waraira Repano este 28 de febrero: más de seis organismos atienden la situación

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñánez, informó sobre un fuerte incendio que se registra este sábado 28 de febrero en el Parque Nacional Waraira Repano en Caracas.

"En este momento el equipo de Bomberos Forestales de Inparques y del Cuerpo de Bomberos de Distrito Capital se encuentra en combate para liquidar el incendio que afecta el sector Anauco, del parque nacional Warairarepano. En breve estaremos ofreciendo más detalles", publicó en su cuenta en Telegram en horas de la tarde junto a la siguiente imagen.

Más de seis organismos atendiendo la situación

Por su parte, el cuerpo de Bomberos de Caracas difundió otro reporte cerca de las 10 de la noche con un video e imágenes de las acciones que ejecutan en el lugar.

"Nuestros efectivos de la Brigada Forestal y personal de inparques, se encuentran desplegados dentro de la zona montañosa realizando la extinción de pequeños focos que se encuentran activos. El Puesto de Comando Denominado "Quebrada Anauco" se mantiene activo para el eficaz manejo del recurso", explicó el Comandante del cuerpo bomberil, Pablo Antonio Palacios.

El reporte indica que se encuentran desplegados:



Inparques

Grupo Rescate Caracas

Universidad Metropolitana

Guardia Nacional

Unidades Cisternas de Protección Civil Libertador.

Comisión de la Brigada de CORPOELEC



Comisiones Presentes por bomberos de Caracas.

01 Unidad Cisterna (El Paraíso)

01 Unidad Multipropósito (Cuartel Central)

01 Unidad VIR (San José)



Efectivos Actuantes

Brigada Forestal: 8

Cuartel Central: 2

GuardaParques: 8

Corpoelec Control de Vegetación: 8

PAMI: 2

Guardia Nacional: 6

Grupos Voluntarios: 12

Inparques: 25

Total 71

,