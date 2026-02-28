Alerta máxima antiterrorista en EEUU ante la escalada del conflicto con Irán

Suscríbete a nuestros canales

El director del FBI, Kash Patel, anunció la elevación del nivel de alerta terrorista en todo Estados Unidos tras el inicio de una ofensiva militar conjunta entre fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán. La medida instruye a los equipos de inteligencia y contraterrorismo a mantenerse en vigilancia máxima y movilizar los recursos necesarios para disuadir cualquier amenaza dentro del territorio nacional.

Esta decisión se produce luego de que el presidente Donald Trump anunciara la operación desde su residencia en Mar-a-Lago, señalando que el objetivo final es un cambio de régimen en Teherán. En respuesta, Irán ha efectuado lanzamientos de misiles hacia objetivos en la región, lo que ha llevado a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al Servicio Secreto a incrementar los protocolos de protección en infraestructuras críticas y sedes gubernamentales.

Refuerzo de seguridad en Nueva York

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani ordenó el despliegue adicional de patrullas de la policía en zonas sensibles, incluyendo centros religiosos, sedes diplomáticas y recintos culturales. Aunque Mamdani ha mantenido una relación cordial con la administración Trump, calificó la operación militar como una «escalada catastrófica» y expresó su preocupación por el impacto humanitario del conflicto.

El alcalde también dirigió un mensaje de calma a la comunidad de origen iraní en la ciudad, asegurando que Nueva York garantizará su protección frente a cualquier posible incidente derivado de la tensión internacional. Por consiguiente, las agencias de seguridad federales y locales permanecerán en coordinación directa las 24 horas para monitorear la evolución de la situación y prevenir ataques en suelo norteamericano.

