Liberan a 31 efectivos militares en Venezuela: la FANB acordó medidas alternativas

Por Indira E. Crespo M.
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 05:23 pm
El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, Jorge Arreaza, informó la liberación de 31 efectivos militares detenidos en Venezuela.

En una publicación en Instagram, explico que el sistema de Justicia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), acordó otorgar medidas alternativas a dicho grupo de efectivos procesados.

La decisión fue tomada ayer 27 de marzo y hoy ya se encuentran libertad, añadió Arreaza.

Balance de liberaciones al 27 de febrero

Solicitudes recibidas: 8.110

Personas beneficiadas:
- Que estaban privadas de libertad: 223
- Que tenían medidas cautelares en libertad: 4.534

Total Libertades plenas: 4.757 personas.

De acuerdo a las autoridades, los casos que no estén contemplados dentro de la Ley de Amnistía, serán evaluados de forma particular por la Comisión de Seguimiento a través de subcomisiones de acuerdo a la materia.

