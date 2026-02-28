Mercantil activa jornada en marzo: consulta los días para abrir cuentas y cambiar tu tarjeta

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Mercantil informó que realizará una jornada especial entre el 2 y el 6 de marzo, dirigida a facilitar trámites bancarios esenciales a sus clientes y nuevos usuarios.

Durante estos días, varias agencias del país estarán habilitadas para atender solicitudes relacionadas con apertura de cuentas y actualización de tarjetas.

La iniciativa busca agilizar procesos y ofrecer alternativas sencillas para quienes desean incorporarse al sistema financiero o modernizar sus instrumentos de pago.

Apertura de Cuenta Corriente Simplificada

Uno de los principales atractivos de la jornada es la posibilidad de abrir una Cuenta Corriente Simplificada con un requisito mínimo. Los interesados solo deberán presentar su cédula de identidad vigente para formalizar el trámite.

Cambio a la nueva Tarjeta de Débito Mastercard

Otro de los servicios disponibles será la sustitución de la tarjeta de débito tradicional por la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil. Este instrumento incorpora tecnología actualizada que facilita pagos electrónicos y operaciones en puntos de venta.

Oficinas habilitadas

La jornada se llevará a cabo en distintas regiones del país, lo que permitirá una mayor cobertura para los usuarios. Entre las agencias participantes se encuentran sedes ubicadas en:

Distrito Capital: Bello Monte y Quinta Crespo.

Miranda: Terrazas del Ávila y C.C. Ciudad Tamanaco.

Táchira: Coloncito.

Mérida: Tovar.

Carabobo: San Blas, Valencia.

Aragua: Las Delicias.

Bolívar: Puerto Ordaz.

Monagas: C.C. La Cascada, Maturín.

La entidad bancaria recordó que para participar en la jornada es indispensable contar con la cédula de identidad vigente.

