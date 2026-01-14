Mercantil anuncia jornada de apertura de cuentas en enero: listado de agencias y único requisito

Del 13 al 16 de enero, Mercantil Banco Universal llevará a cabo una Jornada Especial dirigida a quienes deseen abrir su Cuenta Corriente Simplificada, una alternativa financiera pensada para facilitar el acceso al sistema bancario nacional.
De acuerdo con la entidad bancaria, a través de su cuenta en la red social Instagram, los interesados pueden asistir sin cita previa a cualquiera de las oficinas habilitadas y realizar el proceso de apertura de manera rápida, directa y con asesoría personalizada.
ÚNICO REQUISITO: CÉDULA DE IDENTIDAD.
Jornada de apertura de cuentas en Mercantil: oficinas disponibles
- Maiquetía, La Guaira
- C.C. Líder, Miranda
- La Trinidad
- Sabana Grande, Distrito Capital
- San Francisco
- La Cascada, Guarenas
- El Vigía, Mérida
- Ciudad Ojeda, La Chinita, Zulia
- Las Delicias, Aragua
- San Blas- Valencia, Carabobo
- Puerto Ordaz, Paseo Orinoco, Bolívar
- El Tigre, Anzoátegui
Atención en horario bancario habitual, de lunes a viernes de 8:30 a.m. - 3:30 p.m. Además, la entidad bancaria señala que reafirma así su compromiso con la inclusión financiera y el servicio cercano en todo el país.
Si le quiere abrir la cuenta a un menor de edad, necesita estos requisitos:
- Menor de 0 a 8 años: original y copia legible de la partida de nacimiento del menor de edad.
- Menor de nueve a 17 años: original y copia de la cédula de identidad o pasaporte y original junto con la partida de nacimiento.
- El representante debe llevar cédula de identidad y rif vigente.