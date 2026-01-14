Bancos

Mercantil anuncia jornada de apertura de cuentas en enero: listado de agencias y único requisito

Los interesados pueden asistir sin cita previa a cualquiera de las agencias de Mercantil habilitadas

Por Krisbell Quiñones
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 11:40 am
Del 13 al 16 de enero, Mercantil Banco Universal llevará a cabo una Jornada Especial dirigida a quienes deseen abrir su Cuenta Corriente Simplificada, una alternativa financiera pensada para facilitar el acceso al sistema bancario nacional.

De acuerdo con la entidad bancaria, a través de su cuenta en la red social Instagram, los interesados pueden asistir sin cita previa a cualquiera de las oficinas habilitadas y realizar el proceso de apertura de manera rápida, directa y con asesoría personalizada.

ÚNICO REQUISITO: CÉDULA DE IDENTIDAD.

Jornada de apertura de cuentas en Mercantil: oficinas disponibles 

  • Maiquetía, La Guaira
  • C.C. Líder, Miranda
  • La Trinidad
  • Sabana Grande, Distrito Capital
  • San Francisco
  • La Cascada, Guarenas
  • El Vigía, Mérida
  • Ciudad Ojeda, La Chinita, Zulia
  • Las Delicias, Aragua
  • San Blas- Valencia, Carabobo
  • Puerto Ordaz, Paseo Orinoco, Bolívar
  • El Tigre, Anzoátegui

Atención en horario bancario habitual, de lunes a viernes de 8:30 a.m. - 3:30 p.m. Además, la entidad bancaria señala que reafirma así su compromiso con la inclusión financiera y el servicio cercano en todo el país.

Si le quiere abrir la cuenta a un menor de edad, necesita estos requisitos: 

  • Menor de 0 a 8 años: original y copia legible de la partida de nacimiento del menor de edad.
  • Menor de nueve a 17 años: original y copia de la cédula de identidad o pasaporte y original junto con la partida de nacimiento.
  • El representante debe llevar cédula de identidad y rif vigente.

 

Miércoles 14 de Enero - 2026
