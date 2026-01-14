Mercantil anuncia jornada de apertura de cuentas en enero: listado de agencias y único requisito

Suscríbete a nuestros canales

Del 13 al 16 de enero, Mercantil Banco Universal llevará a cabo una Jornada Especial dirigida a quienes deseen abrir su Cuenta Corriente Simplificada, una alternativa financiera pensada para facilitar el acceso al sistema bancario nacional.

De acuerdo con la entidad bancaria, a través de su cuenta en la red social Instagram, los interesados pueden asistir sin cita previa a cualquiera de las oficinas habilitadas y realizar el proceso de apertura de manera rápida, directa y con asesoría personalizada.

ÚNICO REQUISITO: CÉDULA DE IDENTIDAD.

Jornada de apertura de cuentas en Mercantil: oficinas disponibles

Maiquetía, La Guaira

C.C. Líder, Miranda

La Trinidad

Sabana Grande, Distrito Capital

San Francisco

La Cascada, Guarenas

El Vigía, Mérida

Ciudad Ojeda, La Chinita, Zulia

Las Delicias, Aragua

San Blas- Valencia, Carabobo

Puerto Ordaz, Paseo Orinoco, Bolívar

El Tigre, Anzoátegui

Atención en horario bancario habitual, de lunes a viernes de 8:30 a.m. - 3:30 p.m. Además, la entidad bancaria señala que reafirma así su compromiso con la inclusión financiera y el servicio cercano en todo el país.

Si le quiere abrir la cuenta a un menor de edad, necesita estos requisitos: