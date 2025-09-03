Mercantil anuncia jornada de apertura de cuentas en septiembre: listado de agencias y único requisito

Suscríbete a nuestros canales

Del 8 al 12 de septiembre, Mercantil Banco Universal llevará a cabo una Jornada Especial dirigida a quienes deseen abrir su Cuenta Corriente Simplificada, una alternativa financiera pensada para facilitar el acceso al sistema bancario nacional.

De acuerdo con la entidad bancaria, a través de su cuenta en la red social Instagram, los interesados pueden asistir sin cita previa a cualquiera de las oficinas habilitadas y realiza el proceso de apertura de manera rápida, directa y con asesoría personalizada.

ÚNICO REQUISITO: CÉDULA DE IDENTIDAD.

Jornada de apertura de cuentas en Mercantil: oficinas disponibles por región

La Guaira

Catia la Mar

Maiquetía

Miranda

Charallave

Guarenas

Oriente

El Tigre

Maturín

Occidente

Mérida

Centro Occidente

Araure

Quíbor

Atención en horario bancario habitual, de lunes a viernes de 8:30 a.m. - 3:30 p.m. Además, la entidad bancaria señala que reafirma así su compromiso con la inclusión financiera y el servicio cercano en todo el país.

