Mercantil anuncia jornada de apertura de cuentas en septiembre: listado de agencias y único requisito

Los interesados pueden asistir sin cita previa a cualquiera de las agencias de Mercantil habilitadas

Por Robert Lobo
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 02:16 pm

Del 8 al 12 de septiembre, Mercantil Banco Universal llevará a cabo una Jornada Especial dirigida a quienes deseen abrir su Cuenta Corriente Simplificada, una alternativa financiera pensada para facilitar el acceso al sistema bancario nacional.

De acuerdo con la entidad bancaria, a través de su cuenta en la red social Instagram, los interesados pueden asistir sin cita previa a cualquiera de las oficinas habilitadas y realiza el proceso de apertura de manera rápida, directa y con asesoría personalizada.

ÚNICO REQUISITO: CÉDULA DE IDENTIDAD.

Jornada de apertura de cuentas en Mercantil: oficinas disponibles por región

  • La Guaira

Catia la Mar

Maiquetía

  • Miranda 

Charallave

Guarenas

  • Oriente 

El Tigre

Maturín

  • Occidente 

Mérida

  • Centro Occidente 

Araure

Quíbor

Atención en horario bancario habitual, de lunes a viernes de 8:30 a.m. - 3:30 p.m. Además, la entidad bancaria señala que reafirma así su compromiso con la inclusión financiera y el servicio cercano en todo el país.

