Nueva variante de la "supergripe" llega a Chile: ¿Qué significa el hallazgo?

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Salud de Chile, confirmó este jueves la detección de los primeros casos del subclado K de influenza A(H3N2) en el territorio nacional.

Ante la llegada de esta variante, denominada popularmente como "supergripe" por su alta transmisibilidad, las autoridades han activado un plan preventivo reforzado y un llamado a la vacunación anticipada.

Vigilancia activa y hallazgo esperado

El subclado K (linaje J.2.4.1) no es un virus nuevo, sino una evolución genética del virus H3N2 estacional. Su llegada a Chile era prevista por la autoridad sanitaria, dado que ya circula en más de 34 países, incluyendo brotes recientes en Europa, Asia y casos detectados en países vecinos como Perú.

Claridad sobre la "Supergripe": Transmisibilidad vs. gravedad

Aunque el término "supergripe" ha generado inquietud, es importanye tener claros estp puntos clave para la tranquilidad de la población:

Mayor contagio, misma gravedad: La evidencia internacional indica que este subclado es más eficiente propagándose, pero no provoca cuadros clínicos más severos ni mayor mortalidad que la influenza estacional común.

Situación en Chile: Actualmente, la actividad de influenza en el país se mantiene en un descenso sostenido . No se ha registrado un aumento en las hospitalizaciones ni en la ocupación de camas críticas tras este hallazgo.

Síntomas conocidos: El cuadro clínico incluye fiebre alta (sobre 38°C), tos seca, dolor de garganta y fatiga intensa.

Recomendaciones para la ciudadanía

Chile insta a los grupos objetivos (adultos mayores, embarazadas, enfermos crónicos y niños) a mantener sus esquemas de vacunación al día. Asimismo, recuerda que el lavado frecuente de manos y la ventilación de espacios cerrados son las defensas más efectivas.

Qué dice la OMS

Wenqing Zhang, de la Unidad de Amenazas Respiratorias Globales de la OMS, dijo a periodistas en Ginebra que “este año está marcado por la aparición y la rápida expansión de un nuevo subgrupo genético del virus AH3N2”.

La nueva variante, denominada J.2.4.1 o subclado K, fue detectada por primera vez en agosto en Australia y Nueva Zelanda y desde entonces ha sido identificada en más de 30 países, señaló Zhang.

“Los datos epidemiológicos actuales no indican un aumento en la gravedad de la enfermedad, aunque este cambio genético supone una evolución notable del virus”, agregó.

La OMS estima que se producen alrededor de 1000 millones de casos de gripe estacional cada año, incluidos hasta cinco millones de casos de enfermedad respiratoria grave, y hasta 650 000 muertes anuales se deben a enfermedades respiratorias relacionadas con la influenza estacional.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube