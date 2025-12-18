El Papa León XIV nombra arzobispo proinmigrante en Nueva York: ¿Quién es Ronald Hicks?

Suscríbete a nuestros canales

En una decisión histórica para la comunidad católica en Estados Unidos (EEUU), el papa León XIV designó al obispo Ronald Hicks como el nuevo arzobispo de Nueva York.

Hicks, conocido por su labor humanitaria en Centroamérica, asume el cargo en un momento de alta tensión política por las medidas fronterizas. Este nombramiento refuerza el compromiso de la Iglesia con los sectores más vulnerables y marca el inicio de una nueva era pastoral en la Gran Manzana.

¿Cuál es la trayectoria del obispo Ronald Hicks?

El nuevo arzobispo posee una profunda experiencia de primera mano en los países de origen de millones de migrantes. A sus 58 años, Hicks cuenta con un historial de servicio que lo vincula directamente con la realidad social de Latinoamérica, según una publicación de El Nacional.

Él vivió cinco años en El Salvador, donde ayudó a niños huérfanos y abandonados en situaciones de pobreza extrema. Hicks también realizó una labor similar en México, lo que le permite entender las causas que impulsan el éxodo hacia el norte.

¿Qué relevancia tiene esta sede episcopal?

La arquidiócesis de Nueva York ocupa un puesto de influencia estratégica tanto en la estructura eclesial como en la política nacional. El titular de esta oficina actúa a menudo como un interlocutor clave entre el Vaticano y la Casa Blanca.

Este nombramiento representa la elección más significativa del pontífice para la Iglesia estadounidense desde el inicio de su papado. Hicks sucede al cardenal Timothy Dolan, quien presentó su renuncia tras cumplir los 75 años de edad este año.

¿Por qué el papa León XIV nombra a este arzobispo?

La noticia estalla hoy con el anuncio oficial: el papa León XIV nombra arzobispo proinmigrante en Nueva York al obispo Ronald Hicks. La Santa Sede busca posicionar a un líder con sensibilidad social frente al endurecimiento de las leyes migratorias federales.

Este movimiento responde a las críticas vocales que la Iglesia Católica emite contra las políticas de expulsión masiva. El papa prefiere un perfil que combine la gestión administrativa con la defensa activa de los derechos humanos en las fronteras.

¿Cómo reacciona la Iglesia ante la política actual?

La jerarquía católica en EEUU mantiene una postura firme contra las restricciones que afectan a los solicitantes de asilo. Hicks refuerza esta línea de pensamiento al conocer las carencias de las que escapan las familias centroamericanas.

El nombramiento genera expectativas sobre un posible cambio en el tono del diálogo interreligioso y social en el país. El nuevo arzobispo promete una gestión centrada en la acogida y el acompañamiento de quienes buscan un mejor futuro en la nación.

