Visas laborales: USCIS endurece el protocolo de aprobación para solicitudes de residencia

La autoridad migratoria estadounidense informó que las peticiones basadas en el Formulario I-140 para deportistas de élite enfrentan un nuevo protocolo de revisión.

Esta medida responde a que el sistema FLAG del Departamento de Trabajo (DOL), implementado en junio de 2023, dejó de incluir de forma automática los requisitos mínimos del puesto en las certificaciones laborales. Al quedar esta información fuera del Formulario ETA-9089 revisado, los oficiales de inmigración ya no cuentan con los datos necesarios para verificar si el deportista y la oferta de empleo cumplen con los estándares de la categoría solicitada.

"Dado que las regulaciones del DOL eximen a los atletas profesionales del requisito de determinación del salario prevaleciente, bajo el sistema FLAG, las aprobaciones de certificación laboral para atletas profesionales no contienen los requisitos mínimos para el puesto", explica el comunicado oficial de USCIS respecto a la falta de datos en el nuevo formato digital.

Impacto en ligas mayores y menores

Aunque el volumen de estas solicitudes es bajo —estimado en menos de 100 certificaciones anuales—, la disposición afecta directamente a todas las organizaciones deportivas de Grandes Ligas en Estados Unidos y sus sucursales en las ligas menores. A partir de ahora, si el contrato del jugador no especifica los requisitos mínimos de la posición y el empleador no los adjunta por otra vía, USCIS emitirá solicitudes de evidencia adicional (RFE), lo que podría retrasar la aprobación de los beneficios migratorios para los jugadores extranjeros.

La nueva guía instruye a los equipos sobre la documentación complementaria que debe acompañar al Formulario I-140 para evitar interrupciones en el procesamiento de las visas. Sobre esta actualización, un portavoz de la agencia señaló:

"Esta actualización contribuye a nuestro objetivo de restaurar la integridad del sistema de inmigración estadounidense, garantizando que los adjudicadores del USCIS cuenten con toda la información necesaria para tomar decisiones oportunas e informadas". .

¿Por qué es noticia ahora?

El sistema FLAG cambió la forma en que se llenan los formularios. Antes, toda la información del trabajo estaba en un solo documento. Ahora, con FLAG, la información está "repartida" en varios módulos:

En FLAG se aprueba la certificación, pero ya no se escriben ahí los requisitos mínimos del trabajo (como cuántos años de experiencia o qué títulos se necesitan).

del trabajo (como cuántos años de experiencia o qué títulos se necesitan). Como esa información ya no aparece automáticamente en el papel final, el USCIS (Inmigración) se queda "a ciegas" y por eso ahora está pidiendo que los atletas y equipos entreguen documentos extra para llenar ese vacío.

Aunque se usa para casi todas las visas de trabajo (H-1B, H-2A, EB-2, EB-3), la alerta de hoy es específicamente para los atletas profesionales. Como ellos están exentos de ciertos pasos salariales, sus documentos en el sistema FLAG salen aún más "vacíos" de información técnica, lo que obliga a Inmigración a pedir más pruebas manuales.

Por lo tanto la actualización de FLAG que es el portal donde comienza el papeleo legal para que un extranjero pueda trabajar legalmente en EEUU, son las que están causando que USCIS pida más "papeles" físicos para compensar lo que el sistema digital ya no muestra.

