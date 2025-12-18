¡Atención viajeros! Aeropuerto de Miami estrena portones biométricos: así reducirán los tiempos de espera

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) lanza una nueva tecnología de reconocimiento facial para optimizar el flujo de pasajeros en los puntos de control. El sistema, desarrollado por la empresa CLEAR, permite la validación de identidad en menos de cinco segundos sin intervención manual.

Esta medida busca mitigar las aglomeraciones durante la temporada navideña, así como en otras fechas con festividades y prepara la infraestructura para los eventos masivos de 2026.

¿Cómo funciona la identificación facial en las terminales?

El proceso de seguridad utiliza un escaneo de alta velocidad para confirmar los datos del viajero de forma inmediata. Los pasajeros escanean su pase de abordar y se colocan frente a una cámara de alta definición.

El equipo cruza la información biométrica con las bases de datos autorizadas para permitir el acceso al área de inspección. Esta innovación elimina la necesidad de presentar documentos físicos ante un agente humano en el primer filtro.

¿Quiénes tienen acceso a esta nueva tecnología de seguridad?

El servicio está disponible de manera exclusiva para los pasajeros inscritos en los programas TSA PreCheck y CLEAR Plus. Esta membresía anual permite a los usuarios frecuentes evitar las filas convencionales en las terminales más congestionadas.

Las autoridades mantienen las líneas de seguridad tradicionales para el resto de los viajeros que no cuentan con este registro. El sistema ofrece una vía de alta velocidad que beneficia directamente a quienes buscan una experiencia de viaje premium.

¿Por qué el MIA tiene portones biométricos?

La noticia principal es que el Aeropuerto de Miami estrena portones biométricos este miércoles para agilizar los controles de seguridad. La instalación de estos eGates llega justo a tiempo para el incremento de tráfico aéreo por las festividades de fin de año.

Esta actualización forma parte de un plan nacional que ya alcanza a 20 aeropuertos principales en todo el país. La implementación no genera costos para los contribuyentes gracias a una alianza público-privada entre la empresa y el gobierno.

La expansión de los sistemas biométricos responde al aumento masivo de visitantes previsto para los próximos eventos deportivos internacionales. Las autoridades proyectan una modernización total de las terminales clave para manejar el flujo récord de turistas globales.

"El proceso consiste en verificar la identidad en menos de cinco segundos", declara la compañía responsable de los equipos. Esta eficiencia es vital para mantener la operatividad de un aeropuerto que recibe a millones de personas cada mes.

