Estreno histórico: FIFA y Netflix lanzarán un videojuego para el Mundial 2026

Netflix y la FIFA han revelado una colaboración histórica para llevar la pasión del fútbol a la pantalla de los dispositivos móviles y televisores. Se trata de un videojuego oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, diseñado para ser una experiencia intuitiva y directa, alejándose de la complejidad técnica de las consolas tradicionales.

Accesibilidad como prioridad absoluta

El título, desarrollado por la firma Delphi Interactive, estará disponible de forma gratuita para cualquier persona que posea una cuenta activa de Netflix. Entre sus características principales destacan:

Sin hardware adicional : Se podrá jugar en móviles o en televisores compatibles usando el teléfono como mando.

Modos de juego : Permitirá competir en solitario o en partidas multijugador con amigos desde cualquier ubicación.

Mecánicas simples: El enfoque está en "volver a los orígenes" con una jugabilidad rápida y divertida, ideal para todas las edades.

El Mundial 2026 como escenario global

El lanzamiento está programado para coincidir con la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señaló que este proyecto busca conectar con las nuevas generaciones de aficionados eliminando las barreras de entrada habituales de los simuladores deportivos.

Esta alianza posiciona a Netflix Games como un competidor estratégico en el mercado tras la salida de Electronic Arts del nombre "FIFA", aprovechando el impacto cultural del torneo para expandir su catálogo de entretenimiento interactivo.

Aunque no hay una fecha exacta, se espera que el juego debute meses antes del pitazo inicial del Mundial para que los fanáticos calienten motores desde sus casas.

