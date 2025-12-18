FLHSMV aclara las nuevas normativas sobre las matrículas de Florida: conoce las consecuencias por inclumplirlas

Suscríbete a nuestros canales

Las nuevas normativas viales en Florida han suscitado una gran cantidad de preguntas entre los conductores.

Recientemente, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) han proporcionado aclaraciones importantes sobre la House Bill 253, la ley que endurece las sanciones por el uso de matrículas ilegales o alteradas.

A partir del 1 de octubre de 2025, las autoridades han aumentado la vigilancia para asegurarse de que cada vehículo tenga identificadores claros.

Aquí te contamos qué es legal y qué acciones podrían llevarte a enfrentar penas de cárcel bajo estas nuevas regulaciones.

¿Qué dice la nueva ley sobre las matrículas?

La legislación reciente, que actualiza los Estatutos de Florida 316.605 y 320.262, prohíbe de manera categórica cualquier dispositivo o sustancia que oculte, oscurezca o interfiera con la legibilidad de la placa.

Según el FLHSMV, esto incluye:

Cubiertas de todo tipo: Los protectores de plástico, ya sean transparentes, ahumados o polarizados, ahora son ilegales.

Los protectores de plástico, ya sean transparentes, ahumados o polarizados, ahora son ilegales. Sustancias reflectantes: Usar sprays o películas diseñadas para "cegar" a las cámaras de peaje o de semáforo en rojo se considera una violación grave.

Usar sprays o películas diseñadas para "cegar" a las cámaras de peaje o de semáforo en rojo se considera una violación grave. Dispositivos de ocultación: Cualquier mecanismo, ya sea manual o electrónico, que permita girar, voltear o cubrir la matrícula se clasifica como un delito menor de segundo grado por simple posesión.

La aclaración oficial: ¿Son ilegales los marcos decorativos?

Ante la confusión que ha surgido en las redes sociales, el FLHSMV decidió emitir un memorando el 15 de diciembre de 2025 para aclarar el uso de marcos decorativos.

La agencia dejó claro que estos marcos no están prohibidos, siempre y cuando no tapen las "características primarias" de la matrícula.

Para estar en cumplimiento con la ley, el marco no debe cubrir:

El número de identificación alfanumérico.

La calcomanía de validación (ese sticker amarillo del registro) que se encuentra en la esquina superior derecha.

El comunicado también señala que si el marco cubre parte del texto en la parte inferior (como "Sunshine State" o el nombre del condado), no se considera una infracción, siempre y cuando el estado emisor y los números sean claramente legibles a una distancia de 100 pies, reseña WUSF.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir esta ley con respecto a los marcos en matrículas de Florida?

La nueva ley de Florida va más allá de solo imponer multas de tráfico. Las consecuencias aumentan dependiendo de la intención del conductor:

Infracciones de visibilidad: Tener placas sucias, desgastadas o con marcos que obstruyen los números puede llevar a multas de hasta $500.

Posesión de dispositivos de ocultación: Esto se considera un delito menor.

Uso para cometer delitos: Si usas un dispositivo para evadir peajes o escapar de la policía, la ley lo clasifica como un delito grave de tercer grado, lo que podría significar hasta cinco años de prisión y multas de hasta $5.000, indica Infobae.

