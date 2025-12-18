La MetroCard de Nueva York dispara su valor: conoce su precio durante diciembre 2025

Suscríbete a nuestros canales

La MetroCard de Nueva York atraviesa sus últimos meses de vigencia comercial, luego de que las autoridades de transporte confirmaran su retiro progresivo del sistema.

Este anuncio no solo marca el cierre de un método de pago utilizado durante décadas, sino que también ha despertado el interés de usuarios y coleccionistas que buscan conservarla como recuerdo de una etapa histórica del transporte urbano, según lo informado por el medio La Nación.

La cercanía de su desaparición impulsó la comercialización de la MetroCard en eBay, donde ya se observan precios variados.

En lo que va de este mes de diciembre, las tarjetas sin saldo se ofrecen desde montos básicos, mientras que otras publicaciones elevan el precio dependiendo del estado y la cantidad disponible en cada venta.

Entre las ofertas más comunes destacan:

* MetroCard individual sin carga, con precios desde 5 dólares.

* Tarjetas sueltas con valores ligeramente superiores según el vendedor.

* Paquetes de varias MetroCard dirigidos a coleccionistas.

Foto: Cortesía

La Autoridad Metropolitana de Transporte estableció que la venta de la MetroCard finalizará oficialmente el 31 de diciembre de 2025.

No obstante, a pesar de esta medida, las tarjetas seguirán siendo aceptadas durante 2026, lo que permitirá una transición gradual hacia el nuevo sistema de pago sin contacto en toda la red de transporte.

Hasta ahora, no se ha anunciado la fecha exacta en la que dejarán de funcionar por completo. Por ello, las autoridades recomendaron a los usuarios de servicios regionales conservar sus tarjetas hasta que la tecnología alternativa esté totalmente operativa.

Nuevas opciones para pagar el transporte público en Nueva York

Con el retiro progresivo de la MetroCard, Nueva York apuesta por un sistema más moderno y ágil. Por ello, el modelo “tap and go” permite a los pasajeros ingresar al transporte sin necesidad de insertar la tarjeta, reduciendo tiempos de espera y costos operativos.

¿Qué pasará con el saldo disponible de las MetroCard en NY?

Uno de los puntos más relevantes para los usuarios es el destino del dinero cargado en la MetroCard. Las autoridades aclararon que los saldos no se perderán y podrán transferirse a los nuevos sistemas de pago o solicitarse como reembolso.

El plazo para realizar estos trámites se extenderá hasta dos años después del vencimiento de la tarjeta. Además, se recomendó utilizar el saldo disponible durante los últimos días de vigencia para evitar gestiones adicionales.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube