Embargos del IRS: la medida que todo contribuyente debe conocer para evitarlo

Cumplir con la declaración anual de impuestos no es solo un trámite; es una obligación legal que, si se ignora, puede activar los mecanismos de cobro más severos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Este ciclo fiscal, las autoridades federales han intensificado sus esfuerzos de recaudación, recordando a los contribuyentes que no pagar puede tener consecuencias serias: desde el congelamiento de activos hasta el embargo de salarios y bienes.

¿Por qué el IRS recurre al embargo de bienes?

El IRS utiliza el embargo, que en inglés se conoce como levy, como una medida de último recurso para recuperar deudas tributarias que no se han pagado.

Según el sitio oficial IRS.gov, esta acción es diferente de un gravamen (lien), ya que mientras el gravamen es una reclamación de seguridad sobre la propiedad, el embargo implica la incautación legal definitiva para saldar la deuda.

La agencia federal toma estas medidas para asegurar que el sistema tributario sea justo.

Cuando un contribuyente ignora repetidas notificaciones de cobro, el IRS tiene la autoridad legal para confiscar fondos de cuentas bancarias, retener parte de los cheques de salario, reembolsos de impuestos estatales e incluso bienes físicos como vehículos o propiedades inmobiliarias.

Última oportunidad: el proceso de notificación del embargo por el IRS

El IRS no suele actuar de manera sorpresiva. Antes de llevar a cabo un embargo, la agencia tiene que cumplir con tres requisitos legales muy específicos, según lo explica el Servicio del Defensor del Contribuyente (Taxpayer Advocate Service):

1. Envío de un aviso y demanda de pago: Se trata de una notificación formal sobre la deuda.

2. Incumplimiento del pago: El contribuyente no paga la deuda o no llega a un acuerdo.

3. Aviso final de intención de embargo: Este aviso se envía al menos 30 días antes de que se realice la acción, y también incluye el derecho a solicitar una audiencia de proceso debido de cobro, reseña Collection Due Process.

Estrategias efectivas para evitar el embargo

La clave para frenar una acción de cobro es mantener una comunicación proactiva. El IRS ofrece varias opciones para los contribuyentes que no pueden pagar de inmediato:

Acuerdos de pagos a plazos: Esto permite que la deuda se pague en cuotas mensuales que sean más manejables.

Oferta de compromiso (OIC): Este es un proceso en el que el IRS acepta que la deuda se pague por una cantidad menor a la total, siempre y cuando el contribuyente cumpla con ciertos requisitos de insolvencia.

Estado de no cobrable actualmente: Si el contribuyente puede demostrar que pagar la deuda le impide satisfacer sus necesidades básicas, el IRS puede suspender temporalmente el cobro.

Cabe mencionar que, “es crucial que actúe rápidamente al recibir el aviso final. Solicitar una audiencia dentro de los 30 días generalmente detiene el proceso de embargo", advierte la documentación oficial del IRS.

¿Qué hacer en caso de ser embargado por el IRS?

Si su cuenta bancaria ya ha sido congelada o su empleador recibió una orden de embargo de salario, aún existen vías de resolución.

El contribuyente debe contactar inmediatamente al IRS al número que aparece en su notificación para solicitar una liberación del embargo.

Para que esto ocurra, generalmente debe demostrar que el embargo está causando una dificultad económica inmediata.

En casos complejos, se recomienda presentar el Formulario 12153, Solicitud de Audiencia de Proceso Debido de Cobro o Equivalente, para impugnar la acción ante la Oficina de Apelaciones del IRS.

