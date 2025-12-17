Tragedia en Bucaramanga: bus intermunicipal cae a un precipicio este 17 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles 17 de diciembre en la vía de La Soberanía, Norte de Santander.

A través de la cuenta de X, Denuncias Ciudadanas Bucaramanga, se informó que un bus de la empresa Copetran, que transportaba a 16 pasajeros perdió el control y cayó a un abismo a la altura del kilómetro 60, en la vereda Santa Inés del municipio de Toledo.

La ruta del vehículo estaba destinada desde Bucaramanga hacia Arauca. El fuerte impacto dejó como saldo preliminar una persona fallecida y cuatro más heridas.

¿Qué se conoce del accidente?

El autobus involucrado en la tragedia fue identificado como un bus de transporte público afiliado a la empresa Copetran, con número interno 1.516 y placas WOL-764.

Según los reportes, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 6:00 a. m., cuando el vehículo rodó por la pendiente y terminó volcado al fondo del barranco.

Labores de rescate

Unidades de la Policía y equipos de emergencia se desplazaron hasta el sitio para asegurar la zona y rescatar a las personas atrapadas entre los restos del bus.

En redes sociales circularon videos que muestran la solidaridad de los habitantes de la zona y otros conductores, quienes bajaron hasta el abismo para ayudar a los heridos antes de que llegaran las ambulancias.

Investigación en curso

Las autoridades de tránsito aún no determinan las causas exactas que provocaron que el bus se saliera de la vía.

Investigadores trabajan en el lugar para establecer si se trató de una falla mecánica, un error humano o si el estado de la carretera influyó en el accidente.

Hasta el momento, la identidad de la persona que perdió la vida no ha sido confirmada.

