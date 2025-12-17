Casos de influenza se disparan en Nueva York: ¿Cómo evitar el contagio?

Suscríbete a nuestros canales

La Ciudad de Nueva York enfrenta un repunte significativo en los diagnósticos de influenza, lo que ha puesto en alerta a las autoridades de salud pública y a la red hospitalaria local.

Durante las últimas semanas, los indicadores epidemiológicos muestran una tendencia ascendente que supera los niveles registrados en el mismo periodo del año anterior.

Un aumento notable en las estadísticas de la influenza en Nueva York

Según el último informe del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (NYC Health), las visitas a las salas de emergencia por síntomas similares a la gripe han subido un 25% en los cinco condados.

Los datos indican que la cepa que predomina esta temporada está mostrando una alta capacidad de transmisión, afectando principalmente a los niños en edad escolar y a los adultos mayores.

Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han clasificado la actividad gripal en el estado de Nueva York como "alta".

Esta situación se complica aún más por la presencia de otros virus respiratorios, lo que los expertos describen como una presión constante sobre el sistema de atención primaria.

Recomendaciones de los expertos y medidas de prevención

Ante este panorama, el Comisionado de Salud de la ciudad ha instado a la población a retomar medidas de autocuidado básicas.

"La vacunación sigue siendo nuestra herramienta más eficaz para prevenir hospitalizaciones y cuadros graves de la enfermedad", destacó el organismo en su comunicado oficial distribuido a través de NYC.gov.

Las autoridades sanitarias sugieren las siguientes acciones inmediatas:

Vacunación anual: Disponible para todos los residentes mayores de seis meses.

Disponible para todos los residentes mayores de seis meses. Higiene constante: Lavado de manos frecuente con agua y jabón.

Lavado de manos frecuente con agua y jabón. Uso de mascarillas: Especialmente en lugares concurridos o si se presentan síntomas leves.

Especialmente en lugares concurridos o si se presentan síntomas leves. Aislamiento voluntario: Permanecer en casa si se confirma el diagnóstico para cortar la cadena de contagio.

