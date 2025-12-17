Pdvsa: exportaciones petroleras se mantienen con "normalidad" y bajo garantías legales

Suscríbete a nuestros canales

La estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) informó este miércoles a la comunidad nacional e internacional que sus operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con total normalidad.

El pronunciamiento fue compartido por la vicepresidenta de la república en sus redes sociales, Delcy Rodríguez.

En un escrito, la empresa aseguró que los buques vinculados a sus operaciones continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas.

"Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas, en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, ampliamente reconocidos y protegidos por el Derecho Internacional", se lee textualmente.

Además, Pdvsa subrayó que estas actividades se realizan en el legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, principios protegidos por el Derecho Internacional.

El comunicado recuerda que la industria ha sido objeto de medidas coercitivas unilaterales, sabotajes, ataques cibernéticos y, más recientemente, actos de piratería internacional para el robo del petróleo.

Sin embargo, la estatal enfatizó que ninguna de estas acciones ha logrado quebrar la capacidad operativa ni la determinación de su fuerza laboral.

"Durante años, la industria petrolera venezolana ha sido objeto de Medidas Coercitivas Unilaterales, sabotajes, ataques cibernéticos y, más recientemente, actos de piratería internacional para el robo del petróleo, diseñados para afectar su funcionamiento y vulnerar los derechos económicos de la Nación. Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa ni la determinación de la fuerza laboral de PDVSA, que goza del apoyo unitario y pleno del pueblo venezolano".

La corporación indicó que sus operaciones marítimas se rigen estrictamente por la Constitución, las leyes marítimas internacionales y los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

