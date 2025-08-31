En video: Delcy Rodríguez supervisa la producción de la empresa Vassa Pdvsa

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, recorrió las instalaciones de la empresa de aceites y lubricantes de Petróleos de Venezuela (PDVSA), conocida como VASSA.

Este domingo 31 de agosto, Rodríguez informó que supervisó el plan y los procesos productivos de la compañía.

En sus redes sociales, destacó que VASSA es una "empresa clave" para los vehículos del país y la "base del encadenamiento industrial".

¿Cómo estuvo el recorrido?

Rodríguez aseguró que el Motor de Hidrocarburos avanza con eficiencia.

La meta es garantizar la buena marcha de la industria energética y posicionar a Venezuela en el mercado internacional.

Además, estuvo acompañada por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, quien también compartió con los trabajadores.

Compromiso con la producción del país

La vicepresidenta no solo visitó la planta para ver la producción. También reconoció el compromiso de los trabajadores de PDVSA que se unen al llamado de alistamiento militar.

Según Rodríguez, si "la planta insolente del imperialista se atreviese a agredir a Venezuela", los trabajadores estarán al frente para defender a la nación y garantizar los alimentos del pueblo.

De igual forma supervisó el "Plan Especial de Gas de Venezuela", el cual busca aumentar la producción de este recurso para el desarrollo del país y, en el futuro, la exportación.

